Leeds vence Cardiff (5-2) e avança à quarta fase da FA Cup

Com dobradinhas de Willy Gnonto e Patrick Bamford, o Leeds venceu o Cardiff, da segunda divisão, por 5 a 2 em jogo da terceira fase da FA Cup que precisou ser disputado novamente nesta quarta-feira.

Gnonto abriu o placar com um voleio logo no primeiro minuto em Elland Road.

O atacante italiano fez seu segundo gol depois que Rodrigo marcou seu 11º na temporada, dando ao Leeds uma vantagem de 3 a 0 ainda antes do intervalo.

Patrick Bamford saiu do banco de reservas para marcar duas vezes no segundo tempo, antes de Callum Robinson descontar para o Cardiff, também com dois gols, já na reta final.

O Leeds está na quarta fase da FA Cup pela primeira vez em seis anos e agora terá que jogar fora de casa contra o Accrington Stanley ou o Boreham Wood.

As duas equipes não puderam se enfrentar nesta quarta-feira devido à neve.

Há 10 dias, um gol de empate nos acréscimos do adolescente do Leeds, Sonny Perkins, garantiu este 'replay' em Cardiff, mas o aguerrido adversário, que hoje disputa o Championship, desta vez não ofereceu perigo.

