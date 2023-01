Iraniano condenado a oito anos de prisão por decapitar sua esposa

Um iraniano foi condenado a oito anos de prisão por decapitar sua jovem esposa e exibir sua cabeça em público em 2022, anunciou a autoridade judicial do país nesta quarta-feira (18).

Mona Heidari, de 17 anos, foi assassinada em fevereiro de 2022 por seu marido e cunhado em Ahvaz, capital da província de Cuzistão, no sudoeste do Irã, por suspeita de adultério.

As imagens do homem desfilando sorridente pela rua, com a cabeça da mulher, causaram comoção no país.

O porta-voz da autoridade judicial, Masud Setayeshi, disse nesta quarta-feira que os pais da vítima "perdoaram o assassino Sajjad Heidarnava".

O acusado "não tem o direito de recorrer da sentença e a decisão é definitiva", acrescentou o porta-voz.

O segundo acusado, Heidar Heidarnava, foi condenado a 45 meses de prisão por cumplicidade.

Na época, a imprensa local informou que a vítima se casou aos 12 anos e tinha um filho de 3 anos quando morreu.

Após a tragédia, vários ativistas de direitos humanos instaram as autoridades a reformar a lei que protege as mulheres contra a violência conjugal e a aumentar a idade mínima de casamento para meninas, atualmente fixada em 13 anos.

