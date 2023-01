Igreja da Inglaterra aceita abençoar casais homossexuais, mas não casá-los

A Igreja da Inglaterra propõe abençoar a união ou casamento civil de casais do mesmo sexo, mas, após cinco anos de consultas, decidiu não mudar suas regras para permitir que seus padres os casem, anunciou nesta quarta-feira, 18.

A proposta está incluída em um informe que será analisado e debatido em um sínodo geral em fevereiro em Londres.

Além disso, os bispos da Igreja da Inglaterra pedirão desculpas esta semana às pessoas LGBT+ pela "rejeição, exclusão e hostilidade" que enfrentaram nas igrejas e pelo "impacto que isso teve em suas vidas", informou em nota.

Segundo a proposta divulgada nesta quarta-feira, "casais do mesmo sexo ainda não poderão se casar em uma igreja" da Inglaterra. Em vez disso, eles poderão realizar uma cerimônia com "orações e bênçãos de Deus em uma igreja após um casamento civil ou união civil".

Casais do mesmo sexo podem se casar no civil desde 2013 na Inglaterra e no País de Gales, onde as uniões civis existem desde 2005.

De acordo com a proposta, isso não mudaria "o ensinamento formal da Igreja da Inglaterra, conforme estabelecido nos cânones e na liturgia: que o sagrado matrimônio é entre um homem e uma mulher por toda a vida".

Além de desculpas, os bispos anglicanos pedirão a todas as congregações que recebam casais do mesmo sexo "sem reservas e com alegria".

Sua carta de desculpas também "abordará honestamente seu desacordo persistente sobre a possibilidade de mudar o ensinamento da Igreja sobre o casamento em si".

"Não tenho ilusões de que o que estamos propondo hoje parece ir longe demais para alguns e não o suficiente para outros", reconheceu o arcebispo de Canterbury Justin Welby, um dos dois líderes espirituais da Igreja Anglicana. Welby expressou sua esperança de que "o que concordamos seja recebido com espírito de generosidade e busca do bem comum".

Welby também espera que as propostas permitam que a Igreja da Inglaterra diga "pública e inequivocamente a todos os cristãos e, em particular, às pessoas LGBT+ que eles são bem-vindos e uma parte valiosa e preciosa do corpo de Cristo".

