EUA e China precisam se comunicar sobre questões econômicas, diz secretária do Tesouro americana

Uma comunicação estreita entre os Estados Unidos e a China sobre questões econômicas é vital - disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, nesta quarta-feira (18), antes de uma reunião com uma autoridade chinesa em Zurique, na Suíça.

"Diante de um cenário econômico global difícil, há uma necessidade urgente de as duas maiores economias do mundo se comunicarem estreitamente", disse Yellen no início de sua primeira reunião pessoal com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.

