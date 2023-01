Dois dias após demissão, técnico Davide Nicola retorna à Salernitana

Mudança de planos na Salernitana: o clube italiano decidiu nesta quarta-feira dar uma segunda chance ao técnico Davide Nicola, dois depois depois de ter anunciado sua demissão, após a goleada sofrida por 8 a 2 para a Atalanta.

Nicola publicou nas redes sociais uma mensagem na qual afirmava que seguiria no cargo depois de ter "pedido com todas as forças ao presidente que voltasse atrás em sua decisão".

Ao ser consultada pela AFP, a diretoria da Salernitana confirmou que o treinador, de 49 anos, continuaria no clube com seu contrato até 2024, assinado em junho do ano passado após salvar a equipe do rebaixamento na temporada passada.

Nicola assumiu o time em fevereiro de 2022 na lanterna do Campeonato Italiano. Sua façanha inesperada de se manter na primeira divisão garantiu ao técnico um lugar no coração dos torcedores.

Apesar disso, o clube anunciou sua demissão na última segunda-feira (16), depois da goleada em Bérgamo, a gota d'água de uma série de maus resultados (quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos).

A Salernitana caiu para a 16ª posição na tabela da Serie A a uma rodada do final do primeiro turno da competição, mas ainda conta com uma margem confortável de nove pontos acima da zona de rebaixamento.

