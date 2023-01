Comunicado do Business Wire :Sensata Technologies

A Sensata Technologies (NYSE: ST), anunciou, hoje, o lançamento oficial de sua nova marca, Sensata INSIGHTS, que fornece soluções de IoT de ponta a ponta para monitoramento de locais de trabalho e ativos, cadeia de suprimentos e logística, e telemática.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005413/pt/

O mercado de IoT está crescendo rapidamente e, como as cadeias de suprimentos estão gerando mais dados do que nunca, as empresas Fornecedoras de Serviços de Telemática (TSPs) e fornecedores de soluções que permitem visibilidade da cadeia de suprimentos a usuários de frotas de veículos comerciais - estão sendo desafiadas a descobrir como "ligar os pontos" e converter dados em insights significativos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Sensata INSIGHTS começou com a visão da Sensata Technologies de resolver esse desafio na interseção de um futuro baseado no valor da IoT e um legado de 100 anos de desenvolvimento de soluções de inovação e de sensores. Para concretizar essa visão, a Sensata adquiriu três empresas, Xirgo Technologies, SmartWitness e Elastic M2M, todas líderes em suas respectivas categorias. As companhias consolidadas sob a Sensata INSIGHTS ajudarão os clientes a maximizarem o ecossistema de IoT com soluções de ponta a ponta que abrangem telemática de vídeo, dispositivos de IoT e plataformas de software, a fim de aplicar análises e machine learning de ponta.

"Nossa nova plataforma, INSIGHTS, é uma ligação entre o físico e o digital que ajuda os usuários a tomar decisões mais inteligentes por meio de melhores dados, além de oferecer uma maior visão de ponta a ponta do cenário e um compromisso mais profundo com os relacionamentos com nossos clientes", disse George Verras, Vice-presidente Executivo e Diretor de Tecnologia. "A Sensata sempre foi conhecida por sua excelência em engenharia, capacidade de resolver os problemas técnicos mais desafiadores do mundo e uma grande intimidade com o cliente. Aproveitamos esse legado de excelência, acrescentamos novos recursos por meio de uma estratégia de fusões e aquisições disciplinada e comprometida, e lançamos a melhor plataforma da categoria, que ajudará um grande número de clientes de transporte rodoviário e de cargas. Além disso, incluirá equipamentos de agricultura, navegação e outros.

A Sensata INSIGHTS oferece tecnologia exclusiva para garantir a maior qualidade de dados e relevância para apoiar decisões, inspirar as ações corretas para reduzir custos, evitar problemas e melhorar a segurança. Situações de promoção de maior valor para os parceiros da Sensata em toda a cadeia de suprimentos: utilização de carretas, gestão do fluxo de trabalho, visibilidade do que acontece no campo, mitigação de riscos de motoristas e operadores de equipamentos, uso eficiente de ativos não elétricos e a produtividade dos locais de trabalho como um todo.

"A Sensata INSIGHTS oferece soluções de ponta a ponta flexíveis em monitoramento e gestão da cadeia de suprimentos, diferenciadas por dados mais granulares, melhores insights e um compromisso mais profundo com nossos clientes e parceiros," explica Shawn Aleman, gerente geral da Sensata INSIGHTS. "Ajudamos nossos parceiros a fornecer melhores tomadas de decisões quanto à entrega de ativos na terra, mar e ar aos seus clientes. Estou empolgado para minha equipe encontrar clientes e parceiros novos e antigos no Consumer Electronics Show esta semana, e conversar com eles sobre a plataforma INSIGHTS", acrescenta Shawn.

O portfólio abrange todo o ecossistema da cadeia de suprimentos, e inclui soluções que tratam de:

-- Gestão de cargas e carretas

-- Almoxarifado e logística

-- Soluções em sensores

-- Telemática de veículos

-- Telemática de vídeo

-- Gestão e controle de ativos

-- Gestão do local de trabalho

Para saber mais sobre a Sensata INSIGHTS, acessewww.sensatainsights.com.

A Sensata INSIGHTS lançará seu novo portfólio de soluções combinadas no Consumer Electronics Show (CES) de 2023 em Las Vegas, Nevada, de 5 a 8 de janeiro, no estande 10814.

Sobre a Sensata Technologies

A Sensata Technologies é um empresa global de tecnologia industrial que se esforça para criar uma mundo mais limpo, eficiente, eletrificado e conectado. Por meio de seu amplo portfólio de sensores, componentes de proteção elétrica e soluções ricas em sensores que criam valiosos insights comerciais, a Sensata ajuda seus clientes a tratar dos requisitos cada vez mais complexos de engenharia e desempenho operacional. Com mais de 21 mil funcionários e operações globais em 13 países, a Sensata atende clientes dos mercados automotivo, de veículos pesados e off-road, industrial e aeroespacial. Saiba mais em www.sensata.com e siga a Sensata no LinkedIn, Facebook e Twitter e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005413/pt/

Contato

Investidores: Jacob Sayer +1 (508) 236-1666 [email protected]

Mídia: Leila Beardsmore +1(805) 452-2165 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags