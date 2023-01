Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

Uma delegação de alto-nível de Arábia Saudita participou numa reunião multilateral junto à liderança do Fórum Economico Mundial (WEF) na Reunião Anual do WEF de 2023

O Reino de Arábia saudita e o Fórum Econômico Mundial (WEF) inaugurou uma inovação de acelerador para apoiar o catalisador de transformação

A Sua excelência, Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, Ministro dos Negócios Estrangeiros, A Sua Excelência a Princesa Reema Bint Bandar Al Saud,Embaixador dos Estados Unidos da América, A Excelência Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais, e a Sua Excelência, Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planeamento, se reuniram com Klaus Schwab, fundador e Presidente Executivo da WEF e Børge Brende, Presidente do WEF, de forma a explorar as áreas de interesse mútuo.

Durante a Reunião, H.E. Abdullah bin Amer Alswaha, Presidente do Conselho da Cidade do Rei Abdulaziz da Ciência e Tecnologia (KACST) e o Presidente do Conselho da Autoridade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (RDIA), e Børge Brende, Presidente do WEF, assinou uma Carta de Intenções (LoI) para estabelecer um novo programa de acelerador de forma a que possa apoiar implantar a inovação na Arábia Saudita.

A Carta de Intenções menciona que KACST vai trabalhar ao lado de WEF para conectar os especialistas e parceiros que vêm do setor público e privado afim de identificar e liberar novos mercados promissores que fazem parte do atual trabalho transformar economia da Arábia Saudita.

Durante a reunião, as delegações destacam o papel do Reino como um Parceiro Pioneiro no Fórum de Colaboração Global de Aldeias, que aproveitará metaverso para servir a comunidade mundial.

Arábia Saudita tenciona instruir uma casa na aldeia, abrindo uma porta de oportunidade, investimento e colaboração entre várias entidades nacionais e internacionais. Ela será utilizada como uma ferramenta para participar a eventos, interagir com pessoas, compartilhar conhecimento e publicar os anúncios

Este foi destacado durante o encontro que Saudi ARAMCO, uma das principais entidades do setor privado da Arábia Saudita, é a primeira empresa que construi uma casa na Colaboração Global de Aldeias.

A reunião também cobriu investimento em tecnologias verdes, bem como empoderamento das mulheres e dos jovens que são atores importantes na ação do clima efetivo. A reunião forneceu atualizações sobre o progresso dos projetos apresentados na Reunião Anual do WEF do ano de 2022.

Para além disso, os delegados abordaram futuro da indústria de minas da Arábia Saudita e suas oportunidades inexploradas, em particular considerando que aumento do pedido de minerais e importância de aproveitar Quarta Revolução Industrial e Tecnologias Verdes.

Sobre O Reino da Arábia Saudita no Fórum Economico Mundial 2023:

A Participação da Arabia Saudita no Fórum Economico Mundial de2023 destaca o compromisso do Reino para se envolver em diálogos importantes com outras nações para projetar as soluções em alguns desáfios mais urgentes do mundo. Ao reconhecer o papel crucial da cooperação internacional que trabalha para garantir estabilidade global, Arábia Saudita está intensificando seus esforços no cenário mundial para atuar como uma ponte de estabilidade de curto prazo e transformação de longo prazo.

