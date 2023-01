Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O Diretor Executivo do Fundo Saudita para Desenvolvimento (SFD), Sr. Sultão Al-Marshad, e o Honorável Gaston Browne, Primeiro Ministro de Antígua e Barbuda, assinaram um acordo de financiamento de US$ 80 milhões para o projeto de expansão da Universidade das Índias Ocidentais em Cinco Ilhas (UWI) de Antígua e Barbuda. O acordo representa um marco significativo, com Antígua e Barbuda sendo o 85º país a receber financiamento para um grande projeto de desenvolvimento do SFD.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230118005748/pt/

CEO of SFD and Prime Minister of Antigua and Barbuda signing the agreement (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ajudar a atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Caribe, o acordo irá promover a inovação científica e agregar instalações educacionais adicionais à universidade.

O Honorável Gaston Browne, Primeiro Ministro de Antígua e Barbuda, expressou seu apreço pelos esforços de desenvolvimento empreendidos pelo Reino da Arábia Saudita através do Fundo Saudita para Desenvolvimento, que irá aprimorar o setor educacional em Antígua e Barbuda e nos países vizinhos.

Visando tornar a universidade mais sustentável, o acordo de financiamento envolve a construção de sete prédios energeticamente eficientes. O projeto terá uma área total de cerca de 95.160 m² e irá atender 5.000 alunos ao ano.

O projeto de expansão também irá atender aos países caribenhos vizinhos que se estendem do sudeste da América do Norte e leste da América Central ao norte e leste da América do Sul.

Ao comentar sobre o projeto, o Diretor Executivo do SFD, Sr. Sultão Al-Marshad, declarou: "Mediante o financiamento deste projeto, o SFD pretende ampliar o escopo de suas operações no Caribe, o que está em linha com os esforços feitos pelo governo da Arábia Saudita a fim de construir pontes de cooperação para o desenvolvimento com a comunidade internacional. O projeto irá respaldar ainda mais os esforços internacionais para obter o desenvolvimento sustentável em diferentes áreas sociais e econômicas."

Ele acrescentou: "O governo do Reino da Arábia Saudita atribui grande importância ao apoio ao desenvolvimento em diferentes países para atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável. O projeto de expansão da UWI está alinhado com a política de financiamento do Fundo baseado no alcance das SDGs, oferecendo o suporte necessário para projetos de desenvolvimento, além de ter foco em setores de infraestrutura e produtividade com impactos humanitários. O projeto de expansão se enquadra na SDG 4, educação de qualidade, essencial para alcançar o crescimento econômico."

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230118005748/pt/

Contato

Randah Al-Hothali Tel.: 00966112794448

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags