Comunicado do Business Wire :HCLTech

A HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, melhorou suas credenciais como uma das principais empregadoras do mundo, conforme determinado pelo The Top Employers Institute por meio de seu programa Top Employer 2023.

A HCLTech recebeu certificações regionais de Top Employer em 25 países no programa Top Employer 2023, incluindo sua sede na Índia, abrindo caminho para o reconhecimento internacional. A HCLTech é reconhecida como uma das principais empregadoras por suas excelentes políticas e práticas de Recursos Humanos na Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Costa Rica, Finlândia, França, Alemanha, Guatemala, Índia, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Singapura, África do Sul, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Desses 25 países, a HCLTech é classificada como número um em 18.

A HCLTech também ficou em primeiro lugar geral nas três principais geografias de suas operações: Top Employer Europe 2023, Top Employer Asia Pacific 2023 e Top Employer North America 2023.

"Estamos felizes porque nossos esforços para criar uma cultura inovadora e progressiva nos renderam o reconhecimento como Global Top Employer de 2023", disse Ramachandran Sundararajan, diretor de Recursos Humanos da HCLTech. "Nossa crença fundamental de que grandes ideias podem vir de qualquer pessoa nos ajudou a manter uma cultura de diversidade e inclusão. Isso permite que nossas mais de 220 mil pessoas da equipe de trabalho encontrem sua centelha e impulsionem o progresso não apenas para si mesmas e suas próprias carreiras, mas também nossos clientes em todos os setores, ajudando a nutrir sua transformação e modernização tecnológica."

"As medidas excepcionais trazem à tona o melhor das pessoas e organizações e fomos testemunhas disso em nosso Programa de Certificação Top Employers deste ano: um desempenho excepcional do Top Employer 2023. Entre esta comunidade de grandes organizações, a HCLTech provou seu compromisso com sua equipe de trabalho em escala mundial", disse David Plink, CEO do Top Employers Institute. "Essa consistência global nas práticas pessoais é o que caracteriza o grupo exclusivo de empresas que obtiveram uma certificação mundial por meio do programa Top Employers. Temos o orgulho de anunciar e celebrar essas empresas e suas conquistas em 2023."

Além desta conquista mais recente, a HCLTech também recebeu reconhecimento semelhante do Great Place to Work nos Estados Unidos, inclusão no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg pelo segundo ano consecutivo - e a empresa é membro fundadora da Aliança Global de Paridade do Fórum Econômico Mundial em Diversidade, Equidade e Inclusão, que visa destacar as melhores práticas enraizadas na base de uma organização para beneficiar os grupos sub-representados.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa internacional de tecnologia que abriga mais de 222 mil pessoas em 60 países e oferece recursos com liderança no setor centrados na área digital, engenharia e nuvem a partir de um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais campos, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo rápido, além de serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses, encerrado em dezembro de 2022, totalizaram US$ 12,3 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech.com.

Sobre o Top Employers Institute

O Top Employers Institute é a autoridade internacional no reconhecimento da excelência nas práticas pessoais. Ajudamos a acelerar essas práticas para enriquecer o mundo do trabalho. Através do Programa de Certificação do Top Employers Institute, as empresas participantes podem ser validadas, certificadas e reconhecidas como uma empregadora de alto nível. Estabelecido há mais de 30 anos, o Top Employers Institute certificou 2.052 organizações em 121 países/regiões. Esses certificados afetam de maneira positiva a vida de mais de 9,5 milhões de funcionários no mundo todo.

Top Employers Institute. Por um mundo de trabalho melhor.

Contato

