Com 2 de Cavani, Valencia goleia Sporting Gijón e vai às quartas da Copa do Rei

Com dois gols do atacante uruguaio Edinson Cavani, o Valencia goleou nesta quarta-feira o Sporting Gijón (segunda divisão) por 4 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Rei.

Cavani abriu o placar aproveitando rebote na área (9') e Justin Kuivert ampliou (20'), antes de o uruguaio fazer o terceiro dos valencistas (38'). No segundo tempo, Samuel Lino fechou a goleada (64').

O Valencia impôs sua superioridade técnica dominando a partida e controlando a bola, com protagonismo de Cavani e Kuivert.

O holandês foi o cérebro da equipe, enquanto o uruguaio teve várias chances além dos dois gols, até ser substituído por Hugo Duro (57').

O Sporting Gijón melhorou no segundo tempo, mas em nenhum momento ofereceu perigo ao goleiro Giorgi Mamardashvili.

-- Programação e resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Terça-feira

(+) Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Alavés (2ªD) - (+) Sevilla 0 - 1

- Quarta-feira

Sporting Gijón (2ªD) - (+) Valencia 0 - 4

(16h00) Athletic Bilbao - Espanyol

(17h00) Levante (2ªD) - Atlético de Madrid

Betis - Osasuna

- Quinta-feira

(16h00) AD Ceuta (3ªD) - Barcelona

(17h00) Villarreal - Real Madrid

(+): classificados para as quartas de final.

