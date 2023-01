Atlético de Madrid chega a princípio de acordo com o Barcelona para contratar Memphis Depay

Atlético de Madrid e Barcelona chegaram a um "princípio de acordo" para a transferência do atacante holandês Memphis Depay ao time 'colchonero', informou nesta quarta-feira à AFP uma fonte do clube catalão.

"Hoje de manhã chegamos a um princípio de acordo para que Memphis Depay seja transferido para o Atlético. Estamos aparando as arestas. O jogador tem permissão para se ausentar do treino", disse a fonte.

Segundo a imprensa espanhola, o valor da operação seria de mais de 3 milhões de euros e o atacante assinará com o Atlético até junho de 2025.

Horas antes, em entrevista coletiva prévia ao duelo da Copa do Rei contra o Ceuta, o técnico Xavi Hernández falou sobre a possível saída de Memphis: "No momento, não tenho notícias. Continua sendo nosso jogador. Sempre soma, é uma pessoa extraordinária. Veremos o que acontece, mas a princípio conto com ele para tudo".

"Para mim, ninguém sai. Estou muito feliz com o elenco, com o ambiente", acrescentou Xavi.

Afetado por uma lesão muscular em outubro e novembro e pouco utilizado nesta temporada, Memhis deseja sair do clube catalão, com o qual só disputou quatro jogos este ano e marcou apenas um gol.

O Atlético, que perdeu nesta janela de transferências o português João Félix (emprestado ao Chelsea) e o brasileiro Matheus Cunha (que foi para o Wolverhampton) precisa se reforçar no ataque, embora a quantia exigida em um primeiro momento pelo Barça por Memphis (entre 6 e 7 milhões de euros) fosse alta demais para os madrilenhos.

Memhpis Depay chegou ao Barcelona sem custos em julho de 2021, após o fim de seu contrato com o Lyon. Na temporada passada, marcou 13 gols e deu duas assistências em 38 jogos.

