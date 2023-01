Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Valencia e Osasuna vão às quartas da Copa do Rei

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Valencia e Osasuna avançaram nesta quarta-feira para as quartas de final da Copa do Rei após vencerem suas respectivas partidas das oitavas de final do torneio.

No Benito Villamarín, o Betis, atual campeão, perdeu para o Osasuna por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após terminar o jogo empatado em 2 a 2, com prorrogação.

A equipe andaluza abriu o placar por meio de William Carvalho com um chute frontal (62') e David García empatou nos acréscimos (90+2') levando o jogo para o tempo extra, onde Youssouf Sabaly voltou a colocar os andaluzes em vantagem (103'). Mas um gol de Rubén García (106') levou a disputa para as penalidades máximas.

Nessa disputa de pênaltis, enquanto os quatro cobradores do Osasuna não erraram, Sergio Canales e o argentino Guido Rodríguez desperdiçaram.

O Betis havia começado dominando contra um Osasuna mais retraído, que foi crescendo com o passar dos minutos.

O time 'rojillo' aumentou a pressão até perturbar o jogo dos béticos, que deram um passo adiante na segunda etapa.

Com o gol de Carvalho, o Betis parecia ter dominado o jogo, mas o Osasuna continuou atacando até empatar nas duas ocasiões e ser mais certeiro nos pênaltis.

Antes, o Atlético de Madrid sofreu no campo do Levante, da segunda divisão, para vencer por 2 a 0 e avançar às quartas de final.

"O primeiro tempo não foi bom, com muitas imprecisões, apressados", explicou o técnico Diego Simeone após a partida, feliz por "esta vitória nos fazer bem".

Os 'rojiblancos' mal conseguiram chutar na direção do gol adversário no primeiro tempo, empurrados para o seu terreno por um Levante muito combativo, que conseguiu abrir o placar com um chute de Mohamed Bouldini (25').

O Atlético tentou as chegadas pelas pontas, principalmente pela direita, por onde Nahuel Molina e Marcos Llorente corriam para alçar bolas na área buscando Álvaro Morata.

O atacante 'rojiblanco' foi premiado após várias tentativas ao aproveitar um cruzamento de Llorente para a área e fazer 1 a 0 com um chute cruzado (54').

Após o gol, o Atlético, que havia entrado em campo mais agressivo no segundo tempo, tentou se fortalecer na defesa e buscar oportunidades no contra-ataque.

O Levante pressionou, mas o Atlético conseguiu se manter sólido para vencer a partida e chegar às quartas de final, onde também está o Athletic Bilbao. O time basco venceu o Espanyol por 1 a 0 com um gol de Óscar de Marcos (27') aproveitando um passe longo dentro da área do Espanyol.

Depois de um primeiro tempo fechado atrás, que facilitou o domínio basco, o Espanyol tentou pressionar em busca do empate, mas o Athletic logo recuperou o controle e conseguiu ampliar com um chute de primeira de Oihan Sancet, defendido por Joan García (68').

O Espanyol não conseguiu achar o caminho do gol e ficou de fora das quartas.

Mais cedo o Valencia goleou o Sporting Gijón (da segunda divisão) por 4 a 0 com dois gols do atacante uruguaio Edinson Cavani, e se classificou para as quartas de final.

Cavani abriu o placar aproveitando rebote na área (9') e Justin Kuivert ampliou (20'), antes de o uruguaio fazer o terceiro dos valencistas (38'). No segundo tempo, Samuel Lino fechou a goleada (64').

O Valencia impôs sua superioridade técnica dominando a partida e controlando a bola, com protagonismo de Cavani e Kuivert.

O holandês foi o cérebro da equipe, enquanto o uruguaio teve várias chances além dos dois gols, até ser substituído por Hugo Duro (57').

O Sporting Gijón melhorou no segundo tempo, mas em nenhum momento ofereceu perigo ao goleiro Giorgi Mamardashvili.

-- Programação e resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Terça-feira

(+) Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Alavés (2ªD) - (+) Sevilla 0 - 1

- Quarta-feira

Sporting Gijón (2ªD) - (+) Valencia 0 - 4

Athletic Bilbao - Espanyol 1 - 0

Levante (2ªD) - Atlético de Madrid 0 - 2

Betis - Osasuna 2 - 2 (2 - 4)

- Quinta-feira

(16h00) AD Ceuta (3ªD) - Barcelona

(17h00) Villarreal - Real Madrid

(+): classificados para as quartas de final.

