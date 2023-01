PRINCIPAL NOTÍCIA

DAVOS ECONOMIA: Brasil, Ucrânia e comércio com a China marcam início do fórum de Davos

DAVOS ECONOMIA

DAVOS:

Brasil, Ucrânia e comércio com a China marcam início do fórum de Davos

A guerra na Ucrânia e a abertura comercial da China marcam o início do fórum de Davos, nesta terça-feira (17), que reúne todo o ano na Suíça a elite econômica e política mundial, e onde também será apresentado o "novo roteiro" para o Brasil.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Camponeses peruanos vão a Lima pedir renúncia da presidente

"Vamos à capital fazer ouvir nossa voz de protesto", promete um camponês andino, que se prepara, com centenas de companheiros, para ir de Puno a Lima pedir a renúncia da presidente, Dina Boluarte, após cinco semanas de protestos, que já deixaram 42 mortos.

NOVA YORK:

Ex-secretário de segurança mexicano é julgado em Nova York

O mexicano Genaro García Luna, o arquiteto da guerra contra o crime organizado no México, está nesta terça-feira no tribunal de Nova York para responder por cinco acusações, incluindo tráfico de drogas, que podem levá-lo a passar o resto de sua dias na prisão.

WASHINGTON:

Biden visitará Califórnia devastada por tempestade na quinta-feira

O presidente dos EUA, Joe Biden, viajará na quinta-feira para áreas da Califórnia devastadas por uma série de tempestades que mataram pelo menos 19 pessoas.

-- EUROPA

MOSCOU:

Começa em Belarus julgamento à revelia da opositora Tikhanovskaya

O julgamento à revelia da opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya começou nesta terça-feira (17) em Minsk, informou a agência de notícias oficial Belta.

ROMA:

Polícia inspeciona esconderijo do mafioso mais procurado da Itália

A polícia italiana invadiu na madrugada de terça-feira o modesto esconderijo do padrinho da máfia mais procurado da Itália, Matteo Messina Denaro, preso na segunda-feira em Palermo após 30 anos foragido, que levava uma vida normal cercado por roupas de grife e perfumes.

-- ÁSIA

POKHARA:

Corpos das vítimas do acidente do Nepal começam a ser entregues às famílias

Os hospitais no Nepal começaram, nesta terça-feira (17), a entregar às famílias os corpos das vítimas da queda do avião dois dias atrás, na pior tragédia aérea que atingiu o país em três décadas.

(aviação Nepal acidente, Central, 619 palavras - já transmitida)

PEQUIM:

População chinesa diminui pela primeira vez em mais de 60 anos

Pela primeira vez em mais de seis décadas, a população da China diminuiu no ano passado, conforme dados oficiais divulgados nesta terça-feira (17), apontando para uma crise demográfica no país mais populoso do mundo.

PEQUIM:

Dificuldade de conciliar trabalho e família explica a queda demográfica na China

"Realmente não cuido do meu filho". A dificuldade em conciliar as exigências do trabalho com uma boa educação dos filhos, em uma sociedade ultracompetitiva e com pouca ajuda do Estado, explica em grande parte a queda da natalidade na China, o país mais populoso do mundo.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Economia chinesa cresceu 3% em 2022, segundo dados oficiais

A economia da China cresceu 3% em 2022, um dos níveis mais baixos dos últimos 40 anos, devido à pandemia de covid-19 e à crise no setor imobiliário, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Comer um peixe de rio nos EUA equivale a beber água contaminada por um mês, segundo estudo

Comer um peixe de rio ou lago nos Estados Unidos equivale a ingerir água contaminada com produtos químicos como o teflon, conhecido pela sua impermeabilidade, durante um mês, segundo um estudo publicado nesta terça-feira.

=== ESPORTE ===

NOVA YORK:

FIFAgate: Julgamento em Nova York por mega escândalo de suborno no futebol latino-americano

Dois ex-executivos da empresa americana Fox e da agência argentina Full Play respondem perante o tribunal de Nova York a partir desta terça-feira por acusações de corrupção, fraude bancária e lavagem de dinheiro, no âmbito do mega escândalo de propinas na Fifa que estourou em 2015.

