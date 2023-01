Ministro da Defesa russo inspeciona as tropas da ofensiva na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, inspecionou as tropas que participam na ofensiva na Ucrânia, durante uma visita a uma área da operação militar lançada no final de fevereiro no país vizinho, informou o Exército russo nesta terça-feira (17).

Shoigu visitou o quartel-general do grupo militar Vostok, onde se reuniu com o comandante desse grupo e com os de outras unidades, e recebeu um relatório sobre a situação no terreno; e "os avanços na realização das tarefas de combate nas principais direções", segundo a mesma fonte.

O Exército não especificou a localização do quartel-general visitado.

Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa mostrou que Shoigu se reuniu com comandantes russos pessoalmente e por videoconferência.

Entre os que participaram da videoconferência, destaca-se o chefe do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov, recém-nomeado chefe da operação russa na Ucrânia.

Segundo o vídeo, Shoigu também entregou condecorações aos militares.

"Vocês prestam seu serviço com dignidade, protegem nossa pátria, ajudam quem precisa e fazem todo o possível para aproximar o dia que se chama 'Dia da Vitória'", declarou durante a cerimônia.

Em dezembro, Shoigu visitou duas vezes a área da operação militar russa na Ucrânia, principalmente para inspecionar as posições do exército na linha de frente, segundo o Ministério da Defesa.

