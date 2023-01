Lucro do Goldman Sachs caiu 69% no 4º trimestre de 2022

O banco de investimentos americano Goldman Sachs viu seu lucro líquido despencar 69% no quarto trimestre de 2022, para US$ 1,2 bilhão, principalmente pela queda de seu negócio de consultoria e gestão de patrimônio.

O faturamento caiu 16%, a US$ 10,6 bilhões, e seu lucro líquido ficou em US$ 1,2 bilhão.

A receita gerada por banqueiros que assessoram empresas em fusões e aquisições, entradas na bolsa, ou captação de recursos, caiu 48%, já que os executivos preferiram ser cautelosos em tempos de incerteza econômica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os demais grandes bancos americanos sofreram uma queda parecida nessa atividade. As comissões dos banqueiros de investimento caíram 58% no Citigroup, e 57%, no JPMorgan Chase, por exemplo.

No Goldman Sachs, a receita por gestão de ativos e patrimônio caiu 27%.

Já a atividade dos operadores se manteve bem nos mercados de moedas, commodities e títulos (+44%), mas caiu 5% no mercado de ações.

O grupo também reservou mais dinheiro no período, fazendo uma provisão de US$ 972 milhões, para enfrentar possíveis inadimplências de empréstimos, principalmente em cartões de crédito e no mercado imobiliário.

jum/abx/dga/db/tt

Tags