Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK)anunciou hoje que, pelo sexto ano consecutivo, foi uma das 15 empresas a obter a certificação mundial Top Employer® em 2023. Além da certificação mundial, a Takeda também é reconhecida como a melhor empresa empregadora em 22 países, reforçando seu compromisso de criar um ambiente de trabalho diverso, equitativo e inclusivo, bem como uma experiência excepcional para sua equipe profissional.

O programa do Top Employers Institute certifica as organizações com base na participação e nos resultados de sua Pesquisa de Boas Práticas de Recursos Humanos. Essa pesquisa abrange seis domínios de RH que consistem em 20 tópicos, que incluem: Estratégia de pessoas, Ambiente de trabalho, Aquisição de talentos, Aprendizagem, Diversidade e inclusão, Bem-estar e muito mais.

"Estamos firmes em nosso compromisso de criar uma cultura que promova colaboração, bem-estar e resiliência, e esse reconhecimento como uma das principais empregadoras do mundo pelo Top Employers Institute reforça ainda mais esse foco", disse Lauren Duprey, diretora de Recursos Humanos da Takeda. "O trabalho que fazemos transforma vidas, ajudando pacientes do mundo inteiro com poucas ou nenhuma opção de tratamento, e nosso pessoal é a pedra fundamental de tudo o que alcançamos. Nossa equipe profissional faz negócios com um propósito e temos orgulho de fornecer um ambiente de trabalho que possibilite o sucesso."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As medidas excepcionais trazem à tona o melhor das pessoas e organizações, e fomos testemunhas disso em nosso Programa de Certificação Top Employers deste ano: um desempenho excepcional dos Top Employers 2023. Entre esta comunidade de grandes organizações, a Takeda provou seu compromisso com sua equipe de trabalho em escala mundial", comentou David Plink, CEO do Top Employers Institute. "Essa consistência global nas práticas pessoais é o que caracteriza o grupo exclusivo de empresas que obtiveram uma certificação mundial por meio do programa Top Employers. Temos o orgulho de anunciar e celebrar essas empresas e suas conquistas em 2023."

A Takeda se destacou internacionalmente nas áreas de Ética e integridade, Propósito e valores, Estratégia de negócios, Marca empregadora e Organização e mudança. Cada um dos 22 países e regiões da Takeda que participaram da pesquisa Top Employer recebeu a certificação, incluindo o Canadá - pela primeira vez. A lista completa de países onde a Takeda foi nomeada Top Employer é a seguinte:

-- Ásia-Pacífico: Austrália, China, Índia, Japão e Coreia do Sul.

-- Europa: Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido.

-- América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia e México.

-- Oriente Médio: Israel.

-- América do Norte: Canadá e Estados Unidos.

Para saber mais sobre o Top Employers Institute e a certificação Top Employers, acesse: https://www.top-employers.com.

Sobre a TakedaA Takeda é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI), com especialização em doenças imunes e inflamatórias. Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas' avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importantePara fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de títulos aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005051/pt/

Contato

Imprensa: Japão Jun Saito [email protected] Internacional Megan Ostrower [email protected] +1 772-559-4924

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags