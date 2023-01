Comunicado do Business Wire :Saudi Arabia Ministry of Sport

Riade, a capital da Arábia Saudita, volta a sediar amanhã, quarta-feira, a partir das 22h (hora local), o jogo da Supercopa Italiana entre o campeão da liga, o AC Milan, e os vencedores da copa italiana, o Inter de Milão, no Estádio King Fahd de Riade, trazida pelo Ministério dos Esportes como parte dos eventos esportivos da 2a temporada do Diriyah.

Saudi Arabia to host Italian Super Cup between Inter Milan and AC Milan tomorrow (Photo: AETOSWire)

O evento esportivo muito aguardado por fãs de futebol da Arábia Saudita e do mundo promete oferecer um confronto emocionante pela Supercopa da Itália entre os dois gigantes de Milão, o Inter, o atual detentor da Copa da Itália, e o Milan. Os dois clubes se enfrentarão em um confronto épico.

A Arábia Saudita já sediou a Supercopa da Itália nos anos de 2018 e 2019, onde a primeira edição aconteceu em Jeddah entre o Juventus e o Milan, no Estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, enquanto a segunda edição ocorreu no Estádio Universitário Rei Saud em Riade, entre o Juventus e o Lazio.

A realização deste grande evento pela Arábia Saudita faz parte dos torneios e eventos esportivos internacionais que ocorrem durante a temporada de Diriyah de 2022, que são organizados pelo Ministério dos Esportes com o objetivo de atingir as metas do plano Visão 2030 do Reino, e como uma das iniciativas do Programa de "Qualidade de Vida", de sediar os maiores e mais espetaculares eventos esportivos internacionais para garantir uma ótima experiência aos visitantes da Temporada de Diriyah por meio de atividades incríveis.

