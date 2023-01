Comunicado do Business Wire :IEEE

A IEEE, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, e a IEEE Standards Association (IEEE SA) anunciaram a disponibilidade de um programa que fornece acesso gratuito a padrões sociotécnicos internacionais em ética e governança de IA que fornecem orientação e considerações para uma IA de confiança.

Mediante o Programa IEEE GET, os padrões selecionados são disponibilizados, gratuitamente, para encorajar a adoção e uso de modelos que contribuam para o avanço da tecnologia para a humanidade em importantes áreas.

"Ao criar este programa, tanto a IEEE Standards Association quanto os colaboradores da indústria deram um passo crucial para apoiar a alfabetização mundial em IA", disse Konstantinos Karachalios, diretor administrativo da IEEE SA. "Acreditamos nessa necessidade tão substancialmente que pretendemos incluir mais padrões sociotécnicos internacionais da IEEE aprovados nos próximos anos."

Ao disponibilizar blocos de construção vitais, o Programa IEEE GET para Padrões de Ética e Governança de IA ajudará a contribuir para a criação de sistemas de IA que sejam mais confiáveis e promovam o objetivo de aumentar a conscientização e a compreensão da importância das questões éticas da IA e como elas podem ser abordadas. O programa pode ajudar os desenvolvedores de IA a incorporar princípios de design centrados no ser humano em seus planejamentos de produtos e estruturas organizacionais e de governança e a elevar o nível dos processos de negócios, como compras, marketing e gerenciamento de riscos.

"Essas medidas tomadas pela IEEE para oferecer um nível de acesso de ponta a ponta em torno do design de IA centrado no ser humano, dos princípios à prática, foi a principal razão pela qual a TÜV SÜD vê a IEEE como a colaboradora natural para a inovação responsável e funcionando como a comunidade base que permite a realização no mundo todo", afirmou o Dr. Andreas Hauser, CEO de Digital Service da TÜV SÜD. "O que o torna interessante é que a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act) faz referência a muitos dos componentes que a IEEE disponibiliza neste pacote. E, reconhecendo isso, a TÜV SÜD vê uma vantagem estratégica para aqueles que procuram demonstrar eventual conformidade com medidas regulamentares centradas no ser humano ou pressões de mercado para alavancar esses padrões e certificações da IEEE."

"As organizações que operam internacionalmente precisam de padrões de ética e governança de IA compatíveis a nível internacional", comentou a Dra. Eva-Marie Muller-Stuler, sócia da Ernst and Young. "A alfabetização de padrões de IA é uma faceta importante para demonstrar conformidade e encorajar relacionamentos contínuos de confiança com os usuários. Na Ernst and Young, participamos tanto no desenvolvimento dos padrões da IEEE quanto no apoio ao programa de certificação desde o início. Ele ajuda nossos clientes e partes interessadas a alcançar seus objetivos à medida que avançamos em direção a um mundo cada vez mais responsável."

Com o apoio da IEEE SA, de patrocinadores da indústria e do governo, vários padrões da IEEE estão disponíveis para download sem custo, por meio do Programa IEEE GET. Acesse o novo Programa IEEE GET para Padrões de Ética e Governança de IA na biblioteca digital IEEE Xplore.

Sobre a IEEE Standards AssociationA IEEE Standards Association (IEEE SA) é uma organização colaborativa na qual inovadores elevam os padrões mundiais de tecnologia. A IEEE SA fornece um ambiente e uma plataforma globalmente abertos e de construção de consenso que capacita as pessoas a trabalharem juntas no desenvolvimento de padrões de tecnologia de ponta relevantes para o mercado e soluções da indústria que moldam um mundo melhor, mais seguro e sustentável. Para mais informações, acesse https://standards.ieee.org.

Sobre a IEEEA IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Por meio de suas publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais e educacionais altamente citadas, a IEEE é a voz confiável em uma grande variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org.

