Comunicado do Business Wire :CapitalXtend

CapitalXtend, a premiada corretora de Forex e CFD, nomeou Chrysanthi Papacharalambous como Diretora Regional da América Latina, marcando um ponto crucial na jornada da empresa. A corretora está otimista sobre o futuro, pois conta com a sua profunda experiência no mercado financeiro e paixão pela excelência. "Estou muito feliz por me juntar a uma marca com uma reputação de longa data no setor de corretagem", disse ela.

Chrysanthi Papacharalambous se junta à CapitalXtend como Diretora Regional da América Latina (Photo: Business Wire)

A CapitalXtend anunciou que Chrysanthi Papacharalambous liderará o caminho e ajudará a superar um desafio específico: Educar o público sobre os mercados financeiros e estratégias de investimento na região da América Latina.

"Os traders precisam de insights oportunos" Argumentando que as oportunidades são abundantes, mas a orientação adequada é crucial, a nova Diretora Regional afirmou:

"Estou muito feliz por ingressar em uma marca com uma reputação de longa data no setor de corretagem. No ambiente fintech, onde novas marcas surgem continuamente, a perspectiva de fazer parte de uma empresa com legado global representa uma oportunidade única. Espero fortalecer a marca da América Latina da CapitalXtend através da representação da empresa na mídia e em eventos e, tão importante quanto, educar clientes e potenciais traders sobre as tendências do mercado financeiro. Porque durante as condições de mercado imprevisíveis, os traders precisam de informações oportunas sobre as implicações das questões macrofinanceiras mais recentes para um portfólio."

Principais cargos executivos em várias das principais empresas FX Chrysanthi Papacharalambous, a Ex-gerente VIP Superior, juntou-se à corretora de Forex e contratos por diferenças (CFDs), CapitalXtend como Diretora Regional da América Latina. Ela também trabalhou para o Banc de Binary como Especialista em Retenção de Conversão. Ela traz uma riqueza de experiências e capacidade de marketing para o seu novo cargo. Ela trabalhou como Gerente VIP em sua organização anterior, onde recebeu vários elogios e apreciações por sua contribuição para a indústria Forex.

