ONU exige a liberação 'imediata' de mulheres sequestradas em Burkina Faso

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos exigiu nesta segunda-feira (16) a liberação "imediata e incondicional" de cerca de 50 mulheres sequestradas por supostos jihadistas na semana passada no norte de Burkina Faso.

"Peço a liberação imediata e incondicional de todas as mulheres sequestradas e que as autoridades nacionais realizem rapidamente uma investigação eficaz, imparcial e independente para identificar os autores e responsabilizá-los", disse o austríaco Volker Türk em comunicado.

Türk declarou-se "alarmado" por esses sequestros, que, segundo ele, podem ser "o primeiro ataque desse tipo, que aponta deliberadamente para mulheres em Burkina Faso".

Fontes locais indicaram à AFP que as vítimas foram sequestradas na quinta e sexta-feira por supostos jihadistas em Arbinda, cidade do norte do país onde atos violentos são comuns.

De acordo com o depoimento de moradores e autoridades locais, que pediram para permanecer sob anonimato, um primeiro grupo de 40 mulheres foi raptado cerca de 10 quilômetros a sudeste de Arbinda e, no dia seguinte, outro grupo de 20 pessoas foram levadas ao norte da cidade. Algumas conseguiram escapar e relataram o ocorrido.

