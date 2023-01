Número de mortos por ataque russo em Dnipro sobe para 35

O saldo do ataque russo que destruiu um prédio em Dnipro, no leste da Ucrânia, no sábado, subiu para pelo menos 35 mortos, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos, anunciou o governador regional Valentin Reznichenko nesta segunda-feira (16).

"Trinta e nove pessoas foram resgatadas, 75 ficaram feridas", acrescentou o governador regional de Dnipropetrovsk nas redes sociais, especificando que "o destino dos outros 35 moradores da propriedade é desconhecido".

