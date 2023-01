Hamas publica vídeo de israelense detido em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta segunda-feira (16), um vídeo de um israelense que mantém detido desde 2014 na faixa de Gaza, e também acusou o exército de Israel por seu cativeiro.

"Sou o preso Avera Mengistu. Quanto tempo vou ficar aqui, no cárcere? Após longos e dolorosos anos, onde estão o Estado e os israelenses?", interrogou em hebraico o prisioneiro na gravação, que não tem data e foi divulgada no dia da posse do novo chefe de Estado-Maior israelense.

"As brigadas Ezzedine Al-Qassam afirmam o fracasso do chefe de Estado-Maior cessante [Aviv] Kochavi e de sua instituição", diz a introdução do vídeo de 30 segundos compartilhado pelo Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O novo chefe de Estado-Maior [Herzi] Halevi deveria se preparar para assumir a carga de seu fracasso", aparece escrito no clipe, em referência à prisão de Avera Mengistu.

Herzi Halevi, até então segundo na hierarquia do exército israelense, substituiu nesta segunda-feira Aviv Kochavi como chefe da instituição.

Questionado pela AFP, o exército e o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não quiseram comentar nada sobre o vídeo.

Judeu de origem etíope e apresentado como mentalmente instável pelas autoridades israelenses, Avera Mengistu foi filmado por uma câmera de segurança israelense quando escalava a barreira que separa Israel de Gaza, em setembro de 2014.

No mês passado, o Hamas ameaçou encerrar "para sempre" os casos dos israelenses que mantém prisioneiros caso não haja uma troca rápida com Israel.

my/cgo/hj/eg/mb/ic/mvv

Tags