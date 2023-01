Dois jornalistas franceses são julgados por supostamente chantagear rei de Marrocos

Dois jornalistas franceses compareceram nesta segunda-feira (16) diante de um tribunal de Paris acusados de chantagear o rei de Marrocos por supostamente pedir dinheiro ao monarca em troca da não publicação de informações comprometedoras, constatou um jornalista da AFP.

Eric Laurent, 75 anos, e Catherine Graciet, 48, são acusados de ter pedido 2 milhões de euros em troca da não publicação de um livro sobre a família real alauita em 2015.

Ambos podem ser condenados a cinco anos de prisão e a pagar multas de até 75 mil euros. Os jornalistas negam as acusações e afirmam ter caído em uma armadilha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Laurent e Graciet já haviam publicado um livro crítico ao rei Mohamed VI em 2012 intitulado "Le Roi Prédateur" (O Rei Predador, em tradução livre), proibido no Marrocos.

Antes da data prevista para a publicação do segundo volume, Laurent se reuniu com Hicham Naciri, um advogado da família real marroquina, em um bar de um hotel parisiense em 2015.

Durante o encontro, Laurent alertou sobre as possíveis revelações comprometedoras para a monarquia, como "as tensões na família real e acusações de desvio de dinheiro nas empresas públicas do país", segundo relatou nesta segunda-feira.

"Naciri me disse: 'isso tudo não é conveniente para nós' e, rapidamente, citou uma transação. Foi ele quem fez a proposta", completou o jornalista, que trabalhou para a Radio France e para o jornal Le Figaro.

O reino alauita, que é parte civil no julgamento, garante, contudo, que Laurent propôs suspender a publicação do livro, prevista para inícios de 2016, em troca de dinheiro.

Após a reunião, Marrocos apresentou uma denúncia e a justiça francesa abriu uma investigação.

Foram então organizados outros dois encontros, o último em agosto de 2015 com Graciet, onde os jornalistas teriam assinado um acordo para receber dois milhões de euros em troca da não publicação do livro.

Os repórteres acabaram detidos na posse de dois envelopes contendo 40 mil euros em dinheiro cada, e que segundo Marrocos foi o primeiro pagamento da quantia acordada.

Durante a investigação, ambos admitiram ter concordado em suspender a publicação da obra devido a preocupações geopolíticas, mas rejeitaram a acusação de chantagem.

Laurent reconheceu nesta segunda-feira ter cometido "um erro ético" por ter "deixado-se levar neste caso", mas rejeita "qualquer infração penal".

Já Graciet afirmou que o advogado marroquino a seduziu "com sua proposta financeira, arrisquei e me arrependo".

Após as detenções, veio à tona a informação de que o advogado da monarquia marroquina gravou todas os encontros com os jornalistas e enviou as gravações - que incluem muitas partes inaudíveis - aos investigadores.

"Essa gravação é falsa", acusou Laurent diante do tribunal.

Um laudo pericial reconheceu que as cópias entregues aos investigadores haviam sofrido "tratamento posterior, impossível de precisar", mas os recursos da defesa que pediam a ilegalidade das gravações foram indeferidos em 2017.

alv/ah/sjw/sag/am

Tags