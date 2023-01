Comunicado do Business Wire :POSIFLEX

A Posiflex Technology, uma das cinco maiores fabricantes mundiais de sistemas eletrônicos de PDV (Ponto de Venda), encerrou 2022 como um ano particularmente impressionante, beneficiando-se de intensas atualizações nos setores de varejo e hotelaria durante após a pandemia da COVID-19. Com uma excelente gestão da cadeia de suprimentos e controle de riscos, a Posiflex sofreu menos com as repercussões da crise global da cadeia de suprimentos resultante dos lockdowns impostos durante a pandemia da COVID-19 e conflitos geográficos além de outros fatores de risco durante 2022, e a empresa está de olho para um novo salto em sua posição de liderança global.

O 5o maior fornecedor de PDV do mundo aceita o desafio

De acordo com a última pesquisa realizada pela empresa de inteligência de mercado RBR, a Posiflex ocupa a 5a maior marca de PDV em termos de unidades comercializadas ao longo de 2021, com presença principalmente no Sudeste Asiático, Oriente Médio, África e Europa. A pesquisa da RBR também descobriu que a Posiflex subiu para 1o lugar em países como a Índia, Filipinas, Arábia Saudita e Grécia, com sua participação de mercado na Índia tão alta quanto 54% e na Arábia Saudita de 42%.

Por que os clientes escolhem a Posiflex: capacidade de personalização, qualidade e entrega

Uma nova análise de feedback do cliente conduzida pela RBR revelou que os clientes da Posiflex em todo o mundo estão particularmente satisfeitos com o suporte profissional da empresa, incluindo serviço de personalização, garantia de qualidade e estabilidade de entrega (logística eficaz e eficiente), classificando-se como as três principais vantagens da Posiflex aos olhos dos clientes.

-- Serviço de personalização e melhor suporte técnico

A Posiflex é a única empresa entre os cinco principais fornecedores de PDV a adotar uma estratégia de integração vertical: projeta, fabrica e vende sistemas e periféricos de PDV internamente, o que significa que é capaz de fornecer um serviço de compras único para os clientes, bem como a personalização de pequeno volume para atender às necessidades específicas de clientes de diferentes países com vários cenários e necessidades de aplicação, incluindo opções de sistema operacional, logomarca conjunta e especificações especiais de periféricos.

Como a Posiflex projeta e fabrica seus próprios produtos, a empresa conhece bem os detalhes técnicos de seus produtos e pode ser mais rápida e útil para responder às necessidades dos clientes.

-- Garantia de qualidade

Para fornecer produtos confiáveis, a Posiflex se preocupa em selecionar materiais de qualidade e realiza testes abrangentes antes do envio, incluindo teste de vibração e queda, além do mais alto padrão de teste de carregamento de sistema completo do setor em câmara de queima de 40 ºC por mais de 12 horas para todos os produtos de envio. O feedback dos clientes também mostra grande satisfação com a qualidade do produto da Posiflex.

-- Bom controle da logística da cadeia de suprimentos

Ao mesclar várias etapas de produção e cadeia de suprimentos em suas próprias operações, a Posiflex também alcançou um melhor controle da logística da cadeia de suprimentos com menos dependência de entidades externas. Combinado com uma rede de fornecedores bem gerenciada, isso permitiu uma melhor resiliência de fornecimento para a Posiflex alcançar entregas de produtos mais estáveis e prazos de entrega mais curtos do que seus concorrentes durante a escassez de fornecimento global de suprimentos nos últimos dois anos da pandemia.

"Seu sucesso é nossa visão", disse Owen Chen, diretor executivo da Posiflex, citando o slogan dos valores centrais da empresa. "Combinamos nossas vantagens tecnológicas com as necessidades dos clientes e fornecemos os produtos e serviços mais viáveis para parceiros e usuários finais", disse Chen.

Sobre o POSIFLEX Group

Posiflex Group é um líder global da Internet Comercial das Coisas (CIoT) dedicado a fornecer soluções O2O e incorporadas. O grupo hoje tem como base três entidades empresariais Posiflex Technology, Portwell Inc. e a KIOSK Information Systems (KIS), com sede nos EUA, especializadas respectivamente na fabricação de pontos de venda, IPCs incorporados e quiosques de autoatendimento, com um objetivo comum em buscar um admirável mundo novo de comércio inteligente, no qual as transações se tornam mais rápidas e convenientes física ou digitalmente.

Contato

Jessie Hsu Gerente sênior de marketing [email protected]

