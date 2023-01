Comunicado do Business Wire :HCLTech

A HCLTech, uma empresa líder mundial em tecnologia, está se unindo a governos, empresas e sociedade civil do mundo todo no Fórum Econômico Mundial (FEM) 2023, em Davos (Suíça), para facilitar o diálogo e a colaboração para um planeta sustentável e crescimento inclusivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005179/pt/

HCLTech pavilion at Promenade66, Davos (Photo: Business Wire)

A HCLTech se orgulha de sua parceria estratégica de longa data com o FEM. O HCLTech Pavilion no FEM 2023 apresenta a nova identidade de marca da empresa e o propósito de reunir o melhor da tecnologia e das pessoas para potencializar o progresso dos clientes, sua equipe de trabalho, comunidades e o planeta.

Localizado na Promenade 66, 7270 Davos Platz, o HCLTech Pavilion é totalmente alimentado por energia verde, ressaltando o compromisso da empresa com um planeta sustentável.

Como parte do foco da HCLTech na diversidade e igualdade de gênero, a empresa está hospedando o Centro de Igualdade de Gênero da ONU Mulheres em seu pavilhão. O espaço contará com registros diários de vídeos, painéis de discussão em formato pop-up e bate-papos ao lado de uma lareira.

A equipe de liderança da HCLTech se juntará e hospedará lideranças internacionais no FEM em sessões instigantes sobre o tema principal da reunião anual - "Cooperação em um mundo fragmentado" - e discutirá soluções para lidar com as diversas crises que o mundo enfrenta.

Roshni Nadar Malhotra, presidente da HCLTech, estará ao lado do ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e de outras lideranças ilustres na sessão "Leading the Charge through Earth's New Normal" - a fim de discutir soluções transformadoras e colaboração global para construir um futuro mais inclusivo, próspero e sustentável. Ela também participará da "The Aquapreneur Revolution" - uma sessão organizada por Emma Benameur, chefe de Impacto e Compromisso e Membro do Comitê Executivo do FEM, para anunciar os vencedores do The Global Freshwater Innovation Challenge, diante da missão do HCL Group e da UpLink para encontrar soluções inovadoras para conservação de água doce.

C Vijayakumar, CEO e diretor administrativo da HCLTech, compartilhará sua visão na sessão "Preparing One Billion People for Tomorrow's Economy" - que visa abordar intervenções críticas necessárias para capacitar 1 bilhão de pessoas até 2030 em um mundo que está sendo rapidamente transformado pela tecnologia. Ele terá a companhia de Saadia Zahidi, diretora geral do FEM, e de lideranças de negócios da Merck, Manpower Group e UBA Group.

Além disso, Santhosh Jayaram, diretor internacional de Sustentabilidade da HCLTech, comandará os Sustainability Dialogues with HCLTech" - uma série de sessões com lideranças de negócios e lideranças de pensamento do setor para realizar em um diálogo aberto, focado nas agendas e tópicos mais urgentes em torno da sustentabilidade.

Srinivasan Seshadri, vice-presidente corporativo e diretor internacional de Serviços Financeiros da HCLTech, fará parte de "Operating Models in the Wake of Deglobalization" - uma sessão sobre a crescente necessidade das empresas por modelos inovadores para isolá-las da crescente volatilidade no ambiente mundial.

Jill Kouri, CMO da HCLTech, falará na sessão "Generation Equality Pop Up, Role of Women in Climate Action" - que incluirá Kate Behncken, vice-presidente corporativa da Microsoft Philanthropies, e Caitlin Kraft Buchman, fundadora e CEO da [email protected]

Para saber mais sobre a HCLTech no FEM 2023, acesse https://www.hcltech.com/world-economic-forum.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa internacional de tecnologia que abriga mais de 222 mil pessoas em 60 países e oferece recursos com liderança no setor centrados na área digital, engenharia e nuvem a partir de um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais campos, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo rápido, além de serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses, encerrado em dezembro de 2022, totalizaram US$ 12,3 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o seu progresso, acesse hcltech.com.

