Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

A empresa global de pesquisa de mercado, Euromonitor International, divulgou hoje o seu relatório exclusivo "10 Principais Tendências Globais de Consumo 2023".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005403/pt/

(Graphic: Euromonitor International)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse relatório anual da Euromonitor visa ajudar organizações a ficarem à frente da disrupção, prever motivações de compras e suprir necessidades não atendidas.

Consumidores gastando de forma responsável, porém emocional, o papel da digitalização nos processos de compra, as demandas de igualdade feminina e uma Geração Z disruptiva são alguns dos fatores que definirão as tendências globais de consumo em 2023 de acordo com a Euromonitor.

As 10 tendências que a Euromonitor levantou em seu relatório Principais Tendências Globais de Consumo 2023 são as seguintes:

-- Automação Autêntica: Humanos e máquinas precisam estar em sincronia para fornecer soluções significativas. As conexões emocionais não devem ser subestimadas e os benefícios tecnológicos devem superar a necessidade de interações pessoais para criar uma experiência perfeita.

-- Compradores Cautelosos: A crise do custo de vida está diminuindo o poder de compra dos consumidores. Economizar é prioridade. Em 2022, 75% dos consumidores não planejavam aumentar os gastos gerais.

-- Controlar o Tempo de Tela: As pessoas ainda estão ligadas a seus dispositivos, mas o tempo de tela é mais seletivo. Os consumidores querem uma experiência digital eficiente e filtrada de acordo com seus interesses.

-- Eco-Econômicos: Os padrões de consumo são menos de aquisição e mais de redução, o que impacta positivamente o planeta. 43% dos consumidores reduziram o consumo de energia no ano passado.

-- Hora do Jogo: Os games se tornaram um líder em entretenimento e transcenderam a divisão geracional. O que antes era um nicho é agora uma oportunidade de mercado em massa.

-- Aqui e Agora: Soluções flexíveis expandem o poder de compra e aliviam as pressões de custo para ajudar os consumidores a gastar com felicidade. No curto-prazo, "alegria" é um motivador de compra. Em 2022, o valor de empréstimo do buy now, pay later foi de US$ 156 bilhões.

-- Rotinas Revividas: A pós-pandemia está aqui. Os consumidores estão se adaptando a novos horários e navegando em um retorno à realidade. 39% dos consumidores disseram que mais de suas atividades diárias serão presenciais nos próximos cinco anos.

-- Ascenção Feminina: Os consumidores se recusam a permanecer em silêncio sobre a desigualdade de gênero. Representação justa, equidade e inclusão estão na vanguarda das decisões de compra das mulheres.

-- Os Prósperos: A fadiga está se instalando à medida que os consumidores navegam em tempos caóticos e erráticos; eles estão colocando as necessidades pessoais acima de tudo. 53% dos consumidores estabeleceram um limite estrito entre vida profissional (ou escolar) e pessoal em 2022.

-- Jovens e Disruptivos: Os consumidores da Geração Z defendem suas crenças e se expõem. Eles são imunes à publicidade tradicional. Autenticidade e impacto social fazem a diferença.

"Os últimos anos foram tudo menos convencionais e 2023 não será exceção", de acordo com Alison Angus, Head de Inovação da Euromonitor International. "As empresas devem esperar um comportamento bastante divergente à medida que os consumidores lidam com os desafios contínuos enquanto voltam ao normal".

Baixe o relatório 10 Principais Tendências Globais de Consumo 2023 da Euromonitor para descobrir as motivações que irão impactar a fidelidade do consumidor e as decisões de compra este ano. O relatório está disponível em Inglês, Espanhol, Português, Mandarim e Japonês.

NOTAS PARA O EDITOR

-- Os nativos digitais querem soluções para otimizar e consolidar suas atividades online. 57% dos consumidores excluíram aplicativos em seus smartphones em 2022

-- 55% dos profissionais de varejo disseram que sua empresa aumentou os preços de determinados produtos ou serviços em resposta à inflação

-- Há um potencial de buy now, pay later ainda não atingido, pois 56% dos profissionais de varejo disseram que sua empresa não oferece opções de parcelamento, enquanto o valor global do mesmo chega a U$ 156 bilhões.

-- 39% dos consumidores disseram que estão prontos para as atividades cotidianas presenciais nos próximos 5 anos

-- 56% dos profissionais disseram que sua empresa ajudou a apoiar a igualdade de gênero (ODS 5 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da ONU) em 2022

-- 53% dos consumidores estabeleceram um limite de não trabalhar (ou estudar) fora do horário determinado em 2022, queriam fazer uma pausa e dar um passo para trás

SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

Euromonitor International é provedora líder mundial de informação de negócios global, análise de mercado e informações de consumo. Do local ao global e do tático ao estratégico, nossas soluções de pesquisa dão suporte a decisões sobre como, onde e quando expandir seus negócios. Com escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisa de mercado em todas as principais tendências e propulsores, ajudamos você a entender o mercado global.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005403/pt/

Contato

Euromonitor Press Office [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags