Camponeses peruanos vão a Lima pedir renúncia da presidente

"Vamos à capital fazer ouvir nossa voz de protesto", promete um camponês andino, que se prepara, com centenas de companheiros, para ir de Puno a Lima pedir a renúncia da presidente, Dina Boluarte, após cinco semanas de protestos, que já deixaram 42 mortos.

"Definitivamente, já está acertado (com camponeses de outras regiões): vamos fazer ouvir nossa voz de protesto", disse à AFP Jimmy Mamani, presidente da Associação de Centros Povoados da província El Collao, área aimara da região de Puni, na fronteira com a Bolívia.

Mamani, prefeito da cidade de San Isidro, está entre as centenas de camponeses que percorreriam a partir de hoje o trajeto de 1.350 km que separa sua comunidade da capital peruana. "Vamos entrar pelos quatro cantos de Lima (norte, sul, leste, oeste). Queremos fazer uma mobilização pacífica, sem inconvenientes", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Será como a marcha dos Quatro Suyos", explica, em alusão à multitudinária marcha de três dias que, saindo dos quatro cantos do Peru em julho de 2000, resultou na queda do regime autocrático de Alberto Fujimori (1990-2000) em novembro daquele ano.

"Não é justo que o Executivo não possa ouvir nossos pedidos. Na verdade, já estamos incomodados, e, a esta altura, dialogar com eles é algo que não é possível", explica o dirigente.

A plataforma de reivindicações é política e se resume a três pontos: renúncia de Boluarte, eleições imediatas e convocação de uma Assembleia Constituinte. O governo já rejeitou estes pedidos.

Ao menos 3.000 moradores da cidade de Andahuaylas (sudeste), na região de Apurímac, que estavam a caminho de Lima nesta segunda-feira em um comboio de veículos, foram retidos pela polícia no distrito de Humay, província de Pisco (240 km ao sul de Lima), para controles de identidade.

"Somos de Andahuaylas e estamos fazendo esta viagem até a cidade de Lima. A marcha é pacífica, não somos pró-violência, somos agricultores humildes", disse à imprensa um camponês usando um 'chullo' (gorro com protetores para as orelhas). Em Cusco, dezenas de camponeses partiram de ônibus rumo à capital, a 1.100 km de distância.

O governo de Boluarte estendeu o estado de emergência por 30 dias em Lima, Cusco, Callao e Puno para conter os protestos, autorizando os militares a intervirem juntamente com a polícia para manter a ordem pública. Também estendeu por 10 dias o toque de recolher das 20h às 4h em Puno, epicentro dos protestos.

Os bloqueios viários continuavam determinando o ritmo dos protestos. Nesta segunda-feira, amanheceram bloqueados 96 trechos de rodovias em nove das 25 regiões do país.

Na região de La Libertad (norte), pela primeira vez este ano moradores bloquearam com pneus em chamas a rodovia pan-americana norte, que liga Lima a este extremo do país.

Em Puno, dezenas de moradores aimaras bloquearam a ponte internacional-chave, que serve de trânsito para a Bolívia. "Nós vamos marchar até Lima para que se conscientizem, para que o povo seja consciente e que, de uma vez por todas, possamos nos livrar dessa captura do poder econômico do Estado, desse pequeno grupo que não nos representa. Nós não reconhecemos a presidente Dina, nem o Congresso", disse à AFP Richard Acero, 52 anos, morador de Ilave.

O governo, por sua vez, assegura desde o fim de semana que vai evitar qualquer tumulto em Lima, mas ao mesmo tempo, ressalta que respeita o direito ao protesto e às manifestações pacíficas, proibidas enquanto está em vigor o estado de emergência.

"Temos informação de que estão trasladando cidadãos do interior do país", disse o ministro da Defesa, Jorge Chávez, advertindo que o governo fará o que estiver ao seu alcance para "evitar uma situação de violência".

"Faço um apelo à paz: que estas manifestações sejam realizadas de forma pacífica e que não gerem atos de violência", acrescentou.

Os protestos deixaram ao menos 42 mortos, mais de 500 feridos e cerca de 300 detidos em cinco semanas, segundo a Justiça.

O chefe de gabinete, Alberto Otárola, disse ter proposto estender pontes de diálogo com as regiões rebeldes de Cusco e Puno (sul). "Estamos dedicados a estender pontes de diálogo, especialmente com Puno e Cusco, e estamos certos de que vamos consegui-lo", assegurou Otárola.

Boluarte, uma advogada de 60 anos, assumiu a Presidência em 7 de dezembro depois que o Congresso destituiu seu antecessor, Pedro Castillo, por seu autogolpe frustrado.

Na sexta-feira, a presidente pediu perdão pelas mortes provocadas pela crise e instou os legisladores a acelerarem os trâmites para a realização de eleições antecipadas em abril de 2024.

cm/ljc/dga/mvv/lb

Tags