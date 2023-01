Autoridades econômicas dos EUA e da China se reúnem na Suíça

As mais altas autoridades econômicas das duas maiores potências mundiais, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, se reunirão na quarta-feira em Zurique, disse uma fonte oficial americana nesta segunda-feira (16).

O encontro na cidade suíça, durante a semana do fórum de Davos, será o primeiro presencial entre as duas autoridades econômicas desde que assumiram os cargos, após três encontros virtuais, precisou uma fonte do Tesouro.

"Eles trocarão pontos de vista sobre macroeconomia e outras questões econômicas e intensificarão a comunicação entre a China e os Estados Unidos", acrescentou a fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta reunião acontece após o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e da China, Xi Jinping, em novembro em Bali.

bys-ube/clc/mr/db/am/mvv

Tags