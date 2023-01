Atriz italiana Gina Lollobrigida morre aos 95 anos

A atriz italiana Gina Lollobrigida, diva do cinema de meados do século XX, faleceu nesta segunda-feira(16), aos 95 anos - anunciou o ministro da Cultura de seu país, Gennaro Sangiuliano, no Twitter.

A intérprete de "Pão, amor e fantasia" (1952), que ficou famosa por sua beleza e participou de mais de 60 filmes, passou por uma cirurgia em setembro passado, após fraturar o fêmur por uma queda em casa.

bur-kv/mar/tt

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags