Roma vence Fiorentina e se mantém na luta por vaga na Champions

A Roma (7ª) venceu neste domingo no estádio Olímpico a Fiorentina por 2 a 0, com dois gols do argentino Paulo Dybala, na 18ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que mantém a equipe a três pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Os 'giallorossi' aproveitaram a vantagem numérica com a expulsão do lateral brasileiro Dodô aos 24 minutos pelo segundo cartão amarelo e abriram o placar aos 40 do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Roma chegou ao segundo gol em uma nova jogada com participação do inglês Tammy Abraham que terminou com a finalização de Dybala (82).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com este resultado, o time romano chega a 34 pontos, três atrás de Juventus (3ª) e Inter de Milão (4ª).

Com a mesma pontuação, mas à frente da Roma nos critérios de desempate, estão Lazio (5ª) e Atalanta (6ª), que também venceram neste domingo.

A Lazio perdeu rapidamente por lesão o capitão Ciro Immobile, mas derrotou por 2 a 0 o Sassuolo (17º) fora de casa.

Mattia Zaccagni abriu o placar antes do intervalo (45+3) em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro após toque de mão do lateral-direito Jeremy Toljan dentro da área.

Nos acréscimos do segundo tempo (90+4), o brasileiro Felipe Anderson fez o segundo.

A má notícia para o time dirigido por Maurizio Sarri foi a lesão de Immobili, que deixou o campo com apenas 15 minutos de jogo por um problema na coxa direita.

Este é mais um duro golpe para o atacante de 32 anos, que já perdeu vários jogos por questões físicas na temporada.

Já a Atalanta atropelou a Salernitana (16ª) por 8 a 2 jogando em casa.

O time de Bérgamo balançou as redes com Jeremie Boga (5), Ademola Lookman (20 e 54), Giorgio Scalvini (23), Teun Koopmeiners (38), Rasmus Hojlund (41) o brasileiro Éderson (61) e Nadir Zortea (85).

Boulaye Dia (10) e Hans Nicolussi Caviglia (56) marcaram os gols de honra dos visitantes.

Em outros jogos do dia, a Spezia (15ª) venceu o Torino (9º) fora de casa por 1 a 0 e o Bologna (11º), também como visitante, bateu a Udinese (8ª) por 2 a 1.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Napoli - Juventus 5 - 1

- Sábado:

Cremonese - Monza 2 - 3

Lecce - Milan 2 - 2

Inter - Hellas Verona 1 - 0

- Domingo:

Sassuolo - Lazio 0 - 2

Udinese - Bologna 1 - 2

Torino - Spezia 0 - 1

Atalanta - Salernitana 8 - 2

Roma - Fiorentina 2 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Empoli - Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 47 18 15 2 1 44 14 30

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 37 18 11 4 3 27 12 15

4. Inter 37 18 12 1 5 38 24 14

5. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

6. Atalanta 34 18 10 4 4 34 20 14

7. Roma 34 18 10 4 4 23 16 7

8. Udinese 25 18 6 7 5 26 21 5

9. Torino 23 18 6 5 7 18 20 -2

10. Fiorentina 23 18 6 5 7 21 24 -3

11. Bologna 22 18 6 4 8 23 29 -6

12. Monza 21 18 6 3 9 22 27 -5

13. Lecce 20 18 4 8 6 18 20 -2

14. Empoli 19 17 4 7 6 15 22 -7

15. Spezia 18 18 4 6 8 17 28 -11

16. Salernitana 18 18 4 6 8 23 35 -12

17. Sassuolo 16 18 4 4 10 17 28 -11

18. Sampdoria 9 17 2 3 12 8 30 -22

19. Hellas Verona 9 18 2 3 13 15 31 -16

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

alu/pm/cb

Tags