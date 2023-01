Número de mortos em enchentes nas Filipinas sobe para 27

Pelo menos 27 pessoas morreram por tempestades que varreram as Filipinas neste mês, disseram as autoridades neste domingo (15), já que mais chuvas fortes devem atingir o país.

Chuvas e inundações atingiram as ilhas do centro e do sul do país desde o fim de semana do Natal, levando centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas.

Desde o início do ano, pelo menos três tempestades mataram 27 pessoas no país, disse a Defesa Civil em um relatório divulgado neste domingo.

Onze pessoas foram relatadas como feridas e três desaparecidas.

O serviço meteorológico estatal PAGASA alertou no domingo para mais chuvas na península de Bicol e na província de Quezon, no sul da ilha principal de Luzon.

As Filipinas são consideradas um dos países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas, e os cientistas alertam que as tempestades se tornam mais intensas à medida que o planeta esquenta.

