Mais de 70 policiais feridos em protestos contra expansão de mina na Alemanha

Ao menos 70 policiais ficaram feridos no sábado (14) em uma manifestação contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto em Lützerath, no oeste da Alemanha, que contou com a presença da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, informou a polícia neste domingo (15).

As forças de segurança e manifestantes entraram em confronto durante o protesto que reuniu milhares de pessoas ? 35 mil, segundo os organizadores, e 15 mil, de acordo com a polícia.

Os ativistas ainda tentaram invadir áreas proibidas da mina de lignito na vila no oeste da Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jornalistas da AFP que estavam no local presenciaram os embates em que dezenas de manifestantes ficaram feridos devido a mordidas de cães da força de segurança e canhões de água, segundo o coletivo Lützerath lebt! (Lützerath vive!).

Pelo menos 20 pessoas foram levadas ao hospital, de acordo com o socorrista Birte Schramm.

O protesto foi organizado com apoio dos militantes que ocupam o local abandonado e contou com a liderança simbólica da ativista sueca Greta Thunberg.

A operação de dispersão do local começou nesta semana e mobilizou reforços policiais de toda a Alemanha.

A mina, uma das maiores da Europa, é operada pela empresa energética RWE.

O Poder Executivo alemão considera necessária a extensão da mina para garantir a segurança energética da Alemanha, compensando a interrupção do abastecimento de gás russo, razão que os protestantes rejeitam, alegando que as atuais reservas de lignito são suficientes.

bur-fec/gil/eg/mb/yr

Tags