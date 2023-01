Homem é preso em investigação sobre urânio apreendido em aeroporto de Londres

Um homem foi preso como parte de uma investigação da polícia antiterrorismo britânica pela descoberta, no final de dezembro, de um pacote com uma pequena quantidade de urânio no aeroporto Heathrow, em Londres, anunciaram neste domingo (15) as autoridades.

O indivíduo, de uns 60 anos, foi detido em Cheshire, noroeste da Inglaterra, antes de ser libertado sob fiança até abril. A prisão ocorreu sob a legislação antiterrorismo do Reino Unido, que inclui uma seção sobre a posse e fabricação de material radioativo.

A polícia de Londres havia anunciado a investigação na quarta-feira. O tablóide britânico The Sun, primeiro a publicar a história, afirmou que o pacote veio do Paquistão, mas entrou na Inglaterra a bordo de um avião de Omã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quero ser claro sobre o fato de que, apesar desta prisão e com base no que sabemos neste momento, este incidente não parece estar relacionado a qualquer tipo de ameaça ao público", disse o comandante da polícia Richard Smith, observando que o caso ainda está sendo investigado.

"A descoberta do que era uma quantidade muito pequena de urânio (...) é obviamente preocupante, mas mostra a eficácia dos procedimentos e controles implantados com nossos colaboradores para detectar esse tipo de material", acrescentou.

vg/bds/jvb/mar/ic

Tags