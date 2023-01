Dinâmica da ofensiva russa na Ucrânia é 'positiva', diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, estimou que a campanha militar na Ucrânia tem uma "dinâmica positiva" após o anúncio da captura de Soledar, no leste da Ucrânia, negada por Kiev.

"A dinâmica é positiva e tudo está se desenvolvendo de acordo com os planos do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. Espero que nossos combatentes nos deem mais alegria com seus resultados militares", disse Putin em entrevista à televisão pública russa, transmitida neste domingo.

Questionado na pista de um aeroporto, junto ao avião presidencial, o presidente respondeu assim às perguntas de um jornalista do canal Rossia-1 sobre "as notícias de Soledar", que o Exército russo disse ter conquistado na sexta-feira.

A captura desta modesta cidade foi apresentada em Moscou como uma vitória após meses de contratempos na Ucrânia, em particular a retirada da região de Kharkiv (leste) e da cidade de Kherson (sul) devido às contraofensivas ucranianas.

Segundo o exército russo, a conquista de Soledar, onde existem enormes galerias que lhe permitiriam armazenar material militar e se infiltrar por trás das linhas inimigas, é uma etapa importante para cercar a cidade vizinha de Bakhmut, que Moscou tenta tomar há meses.

No sábado, as autoridades ucranianas voltaram a negar o anúncio de Moscou e afirmaram ter "sob controle" a cidade de Soledar, que tinha 10 mil habitantes antes da ofensiva russa e agora está destruída.

