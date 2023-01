Cerca de 50 mulheres são sequestradas por supostos jihadistas em Burkina Faso

Cerca de 50 mulheres foram sequestradas quinta e sexta-feira por supostos jihadistas em Arbinda (norte de Burkina Faso), disseram à AFP autoridades locais e moradores daquela cidade afetada pela violência.

Segundo testemunhos, um primeiro grupo de 40 mulheres foi raptado cerca de 10 quilômetros a sudeste de Arbinda e outro cerca de 20 quilômetros ao norte.

Algumas conseguiram escapar e voltaram para sua cidade para prestar depoimento.

"As mulheres se reuniram para colher folhas e frutas na montanha porque não há mais nada para comer", disse um dos moradores.

"Três das mulheres que conseguiram escapar do sequestro voltaram para contar o ocorrido", acrescentou outro morador.

"Achamos que os sequestradores as levaram para suas respectivas bases", acrescentou.

Cerca de um milhão de pessoas vivem em áreas no norte e leste do país sujeitas a bloqueio por grupos jihadistas, segundo as Nações Unidas.

Burkina Faso, especialmente no norte, enfrenta ataques de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico desde 2015, com milhares de mortos e pelo menos dois milhões de deslocados.

