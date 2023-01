Britânica de 45 anos morre em avalanche em Mont Blanc

Uma britânica de 45 anos morreu após ser surpreendida por uma avalanche em Mont Blanc enquanto caminhava com outras duas pessoas, informaram os serviços de resgate neste domingo (15).

O acidente ocorreu no sábado na geleira Argentière, uma das maiores do Mont Blanc, nos Alpes franceses.

O Mont Blanc, localizado entre a França e a Itália, é a montanha mais alta da Europa Ocidental com 4.800 metros e atrai cerca de 20.000 esquiadores e alpinistas todo ano.

A mulher foi encontrada enterrada na neve e os serviços de resgate não conseguiram salvá-la. Seus dois companheiros saíram ilesos do incidente, de acordo com as autoridades.

A polícia, por sua vez, ordenou uma investigação sobre o acidente.

A popularidade do Mont Blanc apresenta problemas de segurança e ambientais, como as autoridades já alertaram.

O aumento das temperaturas nos últimos anos, em particular, contribui para o derretimento da neve e teme-se que favoreça avalanches.

