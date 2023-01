Ataque atribuído a rebeldes em Mianmar deixa um morto

Uma pessoa foi morta e oito ficaram feridas neste domingo (15) em um ataque atribuído a rebeldes que ocorreu durante uma cerimônia oficial no leste de Mianmar, disse o Exército.

Um grupo rebelde e as Forças de Defesa Popular (PDF, na sigla em inglês) dispararam "tiros de artilharia que atingiram a cerimônia, em uma área próxima à prefeitura, em um bairro onde as pessoas estavam reunidas", em Loikaw, capital do estado de Kayah, disse a junta em um comunicado.

A reunião comemorava o aniversário da criação do estado de Kayah, segundo a fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns grupos armados condenaram o golpe de Estado de fevereiro de 2021 contra o governo de Aung San Suu Kyi e ofereceram assistência militar às PDF, nascidas da resistência contra a junta.

Segundo o Exército, um homem morreu e seis estudantes ficaram feridos, além de um homem e uma mulher.

O ataque não foi reivindicado.

Mais de 2.700 civis morreram violentamente desde o golpe de fevereiro de 2021, de acordo com uma organização local de monitoramento de vítimas.

A junta acusa os rebeldes da morte de quase 3.900 civis.

bur-rbu/axn/cls/thm/jvb/mb/aa

Tags