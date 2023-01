Turquia alerta para a possibilidade de uma operação militar terrestre na Síria

A Turquia alertou neste sábado (14) que "uma operação militar terrestre" na Síria "é possível a qualquer momento", segundo palavras de um assessor do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin.

"Continuamos apoiando o processo político" iniciado no final de dezembro, com uma reunião dos ministros da Defesa turco e sírio em Moscou, disse Kalin. "Mas uma operação terrestre é possível a qualquer momento, dependendo do nível de ameaças recebidas", declarou Kalin a repórteres de vários meios de comunicação estrangeiros, incluindo a AFP.

O conselheiro indicou que é possível que os ministros da Defesa dos dois países voltem a se reunir antes do encontro previsto para meados de fevereiro, entre os chanceleres turco e sírio.

"Queremos que haja segurança em nossas fronteiras", justificou, alegando que forças curdas estão presentes no território sírio. "Nunca atacamos [interesses] do Estado sírio ou dos civis sírios", disse ele.

No entanto, Kalin denunciou que as garantias de segurança prometidas por Rússia e Estados Unidos após a última ofensiva turca na Síria, em 2019, "não foram mantidas" e que os combatentes curdos não se afastaram 30 quilômetros da fronteira, como prometido.

De sua parte, o presidente sírio, Bashar al-Assad, alertou na quinta-feira que antes que qualquer reunião entre ele e seu homólogo turco ocorra, deve haver "o fim da ocupação" turca no norte da Síria.

Por outro lado, Kalin especificou que as próximas eleições presidenciais turcas ocorrerão em maio, e não em junho -como planejado-, embora -disse- ainda não tenha sido especificada uma data.

