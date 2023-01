Osasuna vence Mallorca e sobe para 7º no Campeonato Espanhol

O Osasuna (7º) entrou neste sábado na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada ao derrotar em casa o Mallorca (10º) por 1 a 0, na 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aimar Oroz marcou no início do segundo tempo (47) o gol da vitória dos anfitriões, que estavam há três rodadas sem vencer em LaLiga.

Com esta vitória, o Osasuna chega aos mesmos 27 pontos do Atlético de Madrid, sexto colocado (posição que dá vaga na Liga Conferência), que no domingo visita o Almería.

Mais cedo, o Sevilla perdeu por 2 a 1 fora de casa para o Girona e continua sem conseguir se distanciar da zona de rebaixamento.

O time da Andaluzia saiu na frente com um gol de cabeça de Tanguy Nianzou (13), mas Cristhian Stuani (46) e Yangel Herrera (88) garantiram a virada dos anfitriões.

Com uma única vitória nos últimos oito jogos, o Sevilla segue na 17ª posição com os mesmos 15 pontos do Cádiz (18º), primeiro time da zona da degola.

Também neste sábado, o Rayo Vallecano derrotou o Valladolid fora de casa por 1 a 0 e foi mais uma equipe que se aproximou da zona de classificação para as competições europeias.

Em um jogo equilibrado, um gol de Isi Palazón (65) definiu a vitória do time madrilenho, que ainda teve chances de ampliar o placar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Jordi Masip, que no primeiro tempo defendeu um pênalti, justamente de Palazón (33).

O Rayo agora fica na nona posição com os mesmos 26 pontos do Athletic Bilbao (8º), que faz o último jogo do dia contra a Real Sociedad.

O Valladolid (16º), por sua vez, permanece com 17 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Os duelos da rodada entre Real Madrid e Valencia e entre Betis e Barcelona foram adiados para o início de fevereiro, após estas quatro equipes participarem nesta semana da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Villarreal 1 - 1

- Sábado:

Valladolid - Rayo Vallecano 0 - 1

Girona - Sevilla 2 - 1

Osasuna - Mallorca 1 - 0

(17h00) Real Sociedad - Athletic Bilbao

- Domingo:

(10h00) Getafe - Espanyol

(12h15) Almería - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Cádiz - Elche

- Adiado para 1 de fevereiro:

Betis - Barcelona

- Adiado para 2 de fevereiro:

Real Madrid - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Villarreal 28 17 8 4 5 20 13 7

5. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

6. Atlético de Madrid 27 16 8 3 5 23 15 8

7. Osasuna 27 17 8 3 6 17 16 1

8. Athletic Bilbao 26 16 7 5 4 24 14 10

9. Rayo Vallecano 26 17 7 5 5 24 20 4

10. Mallorca 22 17 6 4 7 14 16 -2

11. Girona 21 17 5 6 6 26 27 -1

12. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Celta Vigo 17 17 4 5 8 17 28 -11

16. Valladolid 17 17 5 2 10 13 25 -12

17. Sevilla 15 17 3 6 8 17 26 -9

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

