Gás russo 'voltará' à Europa, diz ministro da Energia do Catar

Os países europeus vão acabar retomando as importações de gás russo, afirmou neste sábado (14) o ministro da Energia do Catar, Saad Sherida al-Kaabi, um dos maiores países exportadores do mundo, que também estimou que a atual volatilidade do mercado do gás vai continuar.

Os países europeus restringiram fortemente as compras de gás russo após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022, um conflito que causou um grande abalo no mercado global de energia.

"O gás russo vai, na minha opinião, voltar para a Europa", que agora tem uma "diversidade muito maior" de fontes de abastecimento, disse o ministro do Catar, Saad Sherida al-Kaabi, também presidente da QatarEnergy, empresa nacional do rico emirado do gás do Golfo.

"Os europeus dizem hoje que isso não vai acontecer, mas as coisas se resolvem com o tempo", acrescentou o responsável em um fórum de energia organizado em Abu Dhabi.

As exportações de gás da Gazprom para a União Europeia e Suíça caíram 55% em 2022, segundo este gigante russo da energia, sendo a Europa o seu principal mercado anteriormente.

Este mês, o preço de atacado do gás natural na Europa caiu para seu nível mais baixo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, graças a um inverno ameno.

No entanto, analistas alertam para a imprevisibilidade do mercado nos próximos meses.

