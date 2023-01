Dois combatentes palestinos morrem em operação israelense na Cisjordânia

Dois combatentes palestinos do movimento Jihad Islâmica morreram na manhã deste sábado (14) em um confronto com soldados israelenses que realizavam uma incursão na Cisjordânia ocupada, segundo fontes concordantes.

Os dois jovens foram atingidos por "balas da ocupação israelense, em um ataque contra a cidade de Jaba, ao sul de Jenin", escreveu o Ministério da Saúde palestino.

A ala militar da Jihad Islâmica lamentou em comunicado a morte de "seus mártires heroicos", que morreram tentando se interpor diante das "forças de ocupação enquanto realizavam uma covarde operação de assalto".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um breve comunicado, o Exército israelense disse que realizou uma operação "antiterrorista" perto de Jaba, durante a qual "suspeitos abriram fogo com balas reais contra soldados (israelenses) de um veículo em movimento".

"Os soldados responderam com balas reais" e atingiram duas pessoas, acrescenta o texto.

Segundo o ministério palestino e a Jihad Islâmica, os dois mortos são Ezzedine Basem Hamamra, de 24 anos, e Amjad Adnan Jaliliya, de 23.

Um terceiro palestino, Yazen Samer Jaabari, de 19 anos, atingido por disparos israelenses há alguns dias, morreu devido aos ferimentos, segundo a mesma fonte.

Segundo a agência oficial palestina Wafa, ele foi ferido em uma operação do Exército israelense em 2 de janeiro na cidade de Kfar Dan, perto de Jenin, na qual outros dois palestinos foram mortos.

Com essas novas mortes, já são 12 palestinos mortos desde o início do ano em incidentes violentos com forças israelenses ou civis na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

gb-dms/avl/mis/aa

Tags