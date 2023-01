Cidade de Soledar está 'sob controle' da Ucrânia, diz governador regional

A pequena cidade de Soledar, no leste da Ucrânia e alvo de uma batalha feroz com as forças russas, que alegam tê-la tomado, permanece "sob controle ucraniano", disse o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, neste sábado (14).

"Soledar está sob o controle das autoridades ucranianas, nossas forças estão no controle", declarou o governador, acrescentando que Soledar e a cidade vizinha de Bakhmut são atualmente os pontos "mais quentes" do front.

Segundo ele, "a batalha continua dentro e fora da cidade" de Soledar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/cr/avl/mis/aa

Tags