China nomeia novo representante linha-dura em Hong Kong

O chefe linha-dura da agência de segurança nacional de Hong Kong foi nomeado o principal representante da China no território, informou a mídia estatal neste sábado (14).

O Conselho de Estado nomeou Zheng Yanxiong, de 59 anos, para chefiar o Gabinete de Ligação do Governo Central em Hong Kong com efeito imediato, substituindo Luo Huining.

Zheng lidera a agência de segurança nacional de Pequim em Hong Kong desde a sua criação em 2020, quando o governo chinês impôs uma lei de segurança nacional draconiana após protestos pró-democracia maciços e muitas vezes violentos.

Sob o mandato de Zheng, a agência supervisionou a aplicação da lei de segurança, que desde então tem sido usada para processar dezenas de ativistas.

A chamada "mini Constituição" de Hong Kong, em princípio, proíbe as autoridades da China continental de interferir na gestão dos assuntos do território. No entanto, o Gabinete de Ligação está cada vez mais influente.

Zheng é conhecido por reprimir os protestos anticorrupção que eclodiram em Wukan, uma cidade de Guangdong, em 2011, após a morte de um ativista sob custódia policial.

