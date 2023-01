Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, é preso em Brasília

O ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso neste sábado (14) no aeroporto de Brasília, investigado por suposta "omissão e conivência" com o ataque à capital em 8 de janeiro, informou a mídia local.

Torres, que atuava como secretário de Segurança da capital no dia em que milhares de apoiadores de Bolsonaro devastaram as sedes do poder público, desembarcou em Brasília vindo dos Estados Unidos na manhã deste sábado para comparecer à Justiça.

Afastado do cargo em decorrência do ataque, ele estava de férias nos Estados Unidos, de onde anunciou pelas redes sociais que voltaria ao Brasil para se apresentar à Justiça e defender sua inocência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aterrissou na manhã deste sábado, segundo a mídia local, um dia depois de o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, ter dito que mecanismos de cooperação internacional seriam acionados caso ele não voltasse voluntariamente.

A operação no aeroporto foi realizada discretamente. A Polícia Federal, responsável pela prisão, ainda não respondeu aos pedidos de informações da AFP.

No domingo, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), em um ataque à democracia brasileira.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou sua prisão por suposta "conivência" com os atos violentos dos apoiadores de Bolsonaro.

Moraes autorizou na noite de sexta-feira, a pedido da Procuradoria-Geral da República, a inclusão de Bolsonaro nas investigações que buscam esclarecer quem foram os mandantes e autores do ataque.

Bolsonaro, nos Estados Unidos, disse não ter ligação com as manifestações violentas e, por meio de seu advogado, defendeu sua inocência.

Aliado próximo de Bolsonaro, Torres também terá que dar explicações em relação a uma minuta de decreto presidencial, sem assinatura mas com o nome de Bolsonaro, que poderia ter alterado o resultado das eleições de 2022 em que Lula foi eleito, informou Dino.

rsr/pr/dga/aa

Tags