Villarreal empata com Celta de Vigo e entra na 'zona da Champions'

O Villarreal empatou em 1 a 1 em sua visita ao Celta de Vigo, nesta sexta-feira, pela 17ª rodada da LaLiga espanhola, e ocupa provisoriamente o quarto lugar, na zona da Liga dos Campeões.

Gerard Moreno abriu o placar para o Villarreal aos 15 minutos e aos 68 o norueguês Jorgen Strand Larsen empatou para os galegos.

Na classificação, o Villarreal, que venceu o Real Madrid por 2 a 1 no último final de semana, está com 28 pontos, os mesmos do Betis, que agora cai para o quinto lugar. O Celta é décimo quinto, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Betis não jogará neste fim de semana pela décima sétima rodada por ter viajado nesta semana para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Europa, onde na quinta-feira perdeu na semifinal para o Barcelona na disputa de pênaltis.

O Atlético de Madrid (6º) e o Athletic Bilbao (7º), um e dois pontos atrás do Villarreal, podem ultrapassar o 'Submarino Amarelo' neste fim de semana.

O Athletic visita a Real Sociedad (3ª) num dérbi basco, enquanto o 'Atleti' enfrenta o Almería (14º) no domingo.

-- Resultados da 17ª rodada da Liga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Villarreal 1 - 1

- Sábado:

(10h00) Valladolid - Rayo Vallecano

(12h15) Girona - Sevilla

(14h30) Osasuna - Mallorca

(17h00) Real Sociedad - Athletic Bilbao

- Domingo:

(10h00) Getafe - Espanyol

(12h15) Almería - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Cádiz - Elche

- Quarta-feira:

(17h00) Betis - Barcelona

- Quinta-feira:

(17h00) Real Madrid - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Villarreal 28 17 8 4 5 20 13 7

5. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

6. Atlético de Madrid 27 16 8 3 5 23 15 8

7. Athletic Bilbao 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Osasuna 24 16 7 3 6 16 16 0

9. Rayo Vallecano 23 16 6 5 5 23 20 3

10. Mallorca 22 16 6 4 6 14 15 -1

11. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

12. Girona 18 16 4 6 6 24 26 -2

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Celta Vigo 17 17 4 5 8 17 28 -11

16. Valladolid 17 16 5 2 9 13 24 -11

17. Sevilla 15 16 3 6 7 16 24 -8

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

