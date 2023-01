Usain Bolt teve "milhões" em investimentos perdidos

O corredor jamaicano Usain Bolt descobriu um rombo de "milhões" em seus investimentos. A informação foi dada pelo jornal The Gleaner, do mesmo país do atleta.

Segundo a reportagem, o empresário de Bolt, Nugent Walker, confirmou o caso. O atleta teria ficado sabendo do problema na quarta-feira, 11.

Os investimentos eram geridos pela firma Stocks and Securities Limited (SSL). A empresa confirmou as diferenças, mas alega não saber o motivo pelo qual o dinheiro de Bolt sumiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A SSL teria solicitado apoio da polícia no caso. A investigação está em andamento, mas não foi informado o valor total do dinheiro desaparecido, nem as suspeitas iniciais do que possa ter acontecido.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto Índia: cidade afunda 14 centímetros em um ano e pode desaparecer

Tornado no sul dos EUA deixa ao menos 6 mortos

Ucrânia afirma resistir a uma ofensiva russa de 'alta intensidade' na cidade de Soledar

Divisões na oposição venezuelana respingam em mesa de negociação com Maduro

Biden na defensiva após descoberta de documentos confidenciais

Lima se soma a protestos por renúncia da presidente no Peru

Aeroporto de Cusco, meca do turismo no Peru, é fechado por ameaça de protestos

Governo dos EUA examina mais de 500 informes sobre óvnis

Tags