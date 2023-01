Soldados tailandeses matam cinco supostos traficantes de drogas em confronto

Soldados tailandeses mataram cinco supostos traficantes de drogas em um confronto na floresta no norte do país, disseram as autoridades nesta sexta-feira (13).

O incidente ocorreu na madrugada de quinta-feira na província de Chiang Rai, perto da região fronteiriça conhecida como "Triângulo do Ouro" entre Tailândia, Laos e Mianmar, um dos principais focos do tráfico ilegal de drogas.

Uma patrulha encontrou cinco suspeitos com mochilas, que se recusaram a ser revistados e começaram a atirar, segundo os militares tailandeses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os narcóticos estiveram muito presentes (na fronteira), mas recentemente recebemos ordens do comandante para intensificar os esforços", disse à AFP Premchai Premkamol, da força militar especial encarregada da vigilância da fronteira.

O confronto durou cinco minutos e nenhum soldado ficou ferido, disse a força militar em um comunicado.

O grupo tinha em sua posse 500.000 comprimidos de metanfetamina e uma arma.

tak-lpm/pdw/dhc/mas/avl/aa

Tags