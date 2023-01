Petróleo tem sétima alta consecutiva

Os preços do petróleo tiveram a sétima alta consecutiva nesta sexta-feira, impulsionados pela demanda chinesa crescente.

O preço do Brent para março subiu 1,48%, a US$ 85,28, e o barril do WTI para fevereiro teve alta de 1,87%, para US$ 79,86 .

"Vemos cada vez mais sinais de que a China tenta garantir seu fornecimento de energia. Além disso, os operadores começam a integrar aos preços uma demanda um pouco maior na Europa, não apenas na China", destacou o analista Edward Moya, da Oanda.

