Otan enviará aviões de vigilância à Romênia para monitorar aeronaves russas

Para monitorar a "atividade militar russa" e reforçar a presença da aliança militar na região, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta sexta-feira (13) que instalará aviões de vigilância do Sistema Aéreo de Alerta e Controle (AWACS) na Romênia a partir de 17 de janeiro.

As aeronaves "podem detectar aviões a centenas de quilômetros de distância, sendo uma habilidade essencial para a dissuasão e defesa da Otan", disse a porta-voz da aliança, Oana Lungescu, em comunicado.

Amparados por aviões de reabastecimento e pelo menos 180 soldados, os aparelhos vão operar a partir da base de Otopeni, perto de Bucareste.

Em Otopeni, serão realizadas operações de vigilância aérea "exclusivamente sobre o território" da aliança militar. Lungescu ainda acrescenta que a missão está programada para durar "várias semanas".

A Otan reforçou a resposta à guerra na Ucrânia ao defender seus países do flanco oriental, equipando-os com unidades de armamento pesado amparados por caças, aviões de vigilância e aviões de reabastecimento.

Para rastrear aviões de guerra russos que voam perto das fronteiras dos países da aliança, os AWACS da Otan realizam recorrentes patrulhas na Europa Oriental e na região do Mar Báltico desde fevereiro de 2022.

