Napoli goleia Juventus (5-1) e reforça sua liderança na Serie A

O Napoli tornou ainda mais palpável seu sonho de ser campeão da Serie A nesta temporada, algo que persegue há três décadas quando era liderado em campo pelo lendário Diego Maradona, depois de golear a Juventus por 5 a 1, nesta sexta-feira na abertura da 18ª rodada.

Os napolitanos, que desde o último domingo têm certeza de terminar na liderança do primeiro turno do torneio, ofereceram um festival ofensivo contra uma equipe que se destaca justamente pela defesa.

O nigeriano Victor Osimhen fez uma dobradinha (14 e 65 minutos) e os outros gols do time da casa foram marcados por Khvicha Kvaratshkhelia (39), Amir Rhahmani (55) e Eljif Elmas (72). O único gol do time de Turim foi de autoria do argentino Ángel Di María, aos 42 minutos.

Di María foi o melhor de sua equipe no estádio que leva o nome de seu admirado Maradona, mas após o intervalo a superioridade do Napoli ficou evidente.

Depois desta nova exibição ofensiva, que fez lembrar o 4 a 1 do início da temporada na Liga dos Campeões contra o Liverpool, o Napoli está dez pontos à frente da Juventus e do Milan.

Esta última equipe está agora sob pressão para o jogo fora de casa contra o Lecce neste sábado, onde o atual campeão tentará vencer para voltar a ficar sete pontos atrás do líder e poder acompanhar o ritmo do Napoli.

Na artilharia, Osimhen acumula 12 gols e lidera, agora com quatro de vantagem sobre o grupo de jogadores em segundo lugar, empatados em oito.

--- Jogos da 18ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Juventus 5 - 1

- Sábado:

(11h00) Cremonese - Monza

(14h00) Lecce - Milan

(16h45) Inter - Hellas Verona

- Domingo:

(08h30) Sassuolo - Lazio

(11h00) Udinese - Bologna

Torino - Spezia

(14h00) Atalanta - Salernitana

(16h45) Roma - Fiorentina

- Segunda-feira:

(16h45) Empoli - Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 47 18 15 2 1 44 14 30

2. Milan 37 17 11 4 2 33 18 15

3. Juventus 37 18 11 4 3 27 12 15

4. Inter 34 17 11 1 5 37 24 13

5. Lazio 31 17 9 4 4 29 15 14

6. Atalanta 31 17 9 4 4 26 18 8

7. Roma 31 17 9 4 4 21 16 5

8. Udinese 25 17 6 7 4 25 19 6

9. Fiorentina 23 17 6 5 6 21 22 -1

10. Torino 23 17 6 5 6 18 19 -1

11. Lecce 19 17 4 7 6 16 18 -2

12. Bologna 19 17 5 4 8 21 28 -7

13. Empoli 19 17 4 7 6 15 22 -7

14. Salernitana 18 17 4 6 7 21 27 -6

15. Monza 18 17 5 3 9 19 25 -6

16. Sassuolo 16 17 4 4 9 17 26 -9

17. Spezia 15 17 3 6 8 16 28 -12

18. Hellas Verona 9 17 2 3 12 15 30 -15

19. Sampdoria 9 17 2 3 12 8 30 -22

20. Cremonese 7 17 0 7 10 11 29 -18

